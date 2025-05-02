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  3. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Edition 5 с бассейном, живописным видом и клубным домом, Dubailand Residence Complex, Дубай

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Edition 5 с бассейном, живописным видом и клубным домом, Dubailand Residence Complex, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$202,189
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18
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ID: 25989
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In CRM: 2454018
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Cove Edition 5 — новый жилой проект, настоящее воплощение гармонии между природой и современным дизайном. Все резиденции полностью меблированы, а интерьер продуман до мелочей и создан с вниманием к стилю, комфорту и функциональности. Кухня оборудована техникой Siemens, а ванная комната оснащена сантехникой фирмы Vitra. Система “умный дом” с поддержкой Alexa позволяет управлять освещением, климатом и безопасностью. К приобретению предлагаются просторные студии.

Инфинити-бассейн с живописными видами создает атмосферу курорта прямо у вашего порога, а джакузи дарит минуты расслабления после насыщенного дня. Для тех, кто ценит активный образ жизни, предусмотрен современный тренажерный зал. Детская площадка, зоны барбекю и открытые обеденные зоны позволяют проводить время с близкими на свежем воздухе, среди озелененных аллей. Проект идеально подойдет как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн с потрясающими видами
  • Современный фитнес-зал
  • Джакузи
  • Клубный дом
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Система “умный дом”

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50, 70/30

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты, система "умный дом"

Расположение и объекты поблизости
  • Dubai Outlet City - 5 минут
  • Academic City - 5 минут
  • Global Village - 10 минут
  • Поло-клуб - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Dubai Mall - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Дубайская рамка - 20 минут
  • Дубай-Крик - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Экспо-Сити - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Edition 5 с бассейном, живописным видом и клубным домом, Dubailand Residence Complex, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$202,189
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