Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Edition 5 с бассейном, живописным видом и клубным домом, Dubailand Residence Complex, Дубай

Cove Edition 5 — новый жилой проект, настоящее воплощение гармонии между природой и современным дизайном. Все резиденции полностью меблированы, а интерьер продуман до мелочей и создан с вниманием к стилю, комфорту и функциональности. Кухня оборудована техникой Siemens, а ванная комната оснащена сантехникой фирмы Vitra. Система “умный дом” с поддержкой Alexa позволяет управлять освещением, климатом и безопасностью. К приобретению предлагаются просторные студии.
Инфинити-бассейн с живописными видами создает атмосферу курорта прямо у вашего порога, а джакузи дарит минуты расслабления после насыщенного дня. Для тех, кто ценит активный образ жизни, предусмотрен современный тренажерный зал. Детская площадка, зоны барбекю и открытые обеденные зоны позволяют проводить время с близкими на свежем воздухе, среди озелененных аллей. Проект идеально подойдет как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.
Рассрочка: 50/50, 70/30Особенности квартир
Полностью меблированные апартаменты, система "умный дом"Расположение и объекты поблизости