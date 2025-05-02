Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Edition 5 с бассейном, живописным видом и клубным домом, Dubailand Residence Complex, Дубай

Cove Edition 5 — новый жилой проект, настоящее воплощение гармонии между природой и современным дизайном. Все резиденции полностью меблированы, а интерьер продуман до мелочей и создан с вниманием к стилю, комфорту и функциональности. Кухня оборудована техникой Siemens, а ванная комната оснащена сантехникой фирмы Vitra. Система “умный дом” с поддержкой Alexa позволяет управлять освещением, климатом и безопасностью. К приобретению предлагаются просторные студии.

Инфинити-бассейн с живописными видами создает атмосферу курорта прямо у вашего порога, а джакузи дарит минуты расслабления после насыщенного дня. Для тех, кто ценит активный образ жизни, предусмотрен современный тренажерный зал. Детская площадка, зоны барбекю и открытые обеденные зоны позволяют проводить время с близкими на свежем воздухе, среди озелененных аллей. Проект идеально подойдет как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Удобства:

Инфинити-бассейн с потрясающими видами

Современный фитнес-зал

Джакузи

Клубный дом

Детская игровая площадка

Зона барбекю

Система “умный дом”

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50, 70/30

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты, система "умный дом"

Dubai Outlet City - 5 минут

Academic City - 5 минут

Global Village - 10 минут

Поло-клуб - 10 минут

Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Даунтаун Дубай - 20 минут

Dubai Mall - 20 минут

Бурдж Халифа - 20 минут

Дубайская рамка - 20 минут

Дубай-Крик - 20 минут

Mall of the Emirates - 20 минут

Дубай Марина - 25 минут

Пальма Джумейра - 25 минут

Экспо-Сити - 25 минут

Расположение и объекты поблизости