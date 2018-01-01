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  3. Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€780,236
;
5
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, рестораном, сауной и баней, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Встроенные шкафы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€780,236
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! One Canal - новый элитный 9-этажный комплекс от застройщика AHS Properties, который является частью известной группы компаний AHS Group, совместно со всемирно известным итальянским брендом Fendi Casa. Амбициозный проект расположен вдоль Dubai Water Canal в районе Al Safa и предлагает изысканную коллекцию пентхаусов с 3–4 спальнями и роскошных sky villas с 4–5 спальнями. Брендированные объекты, благодаря новой линии Fendi Casa, будут оснащены самой лучшей мебелью люкс-класса, которая умело продемонстрирует фирменное наследие мастерства и современное видение бредовой недвижимости. Среди других отличительных черт, потрясающих жилых единиц One Canal – экстравагантные интерьеры от крупнейшей в мире дизайнерской фирмы в сфере гостиничного бизнеса Hirsch Bedner Associates, удостоенной наград London 1508. Примечательно, что для обеспечения максимальной конфиденциальности, согласно генеральному плану, в элитном комплексе не будет общественных зон. Дворцовые резиденции предложат своим жителям следующие удобства: - частный инфинити-бассейн Sky Pool; - панорамная ванная комната с двумя джакузи и видом на Safa Park; - полностью оборудованные кухни Fendi; - прачечная; - комната для персонала; - Sky Terrace; - открытая обеденная зона; - станция для приготовления теппаньяки; - зона отдыха на открытом воздухе; - частный лифт с выходом прямо в гостиную; - вид на Dubai Water Canal и Safa Park; - частные Sky Gardens. Помимо всего этого, жильцы роскошных резиденций с 4 и 5 спальнями смогут воспользоваться частным кабинетом, кинозалом, двумя комнатами для персонала, официальной и неформальной гостиными, а также открытыми зонами отдыха в пределах своих уникальных домов. Расположение: Потенциальные жители потрясающего комплекса One Canal смогут воспользоваться лёгким доступом к Safa Park, который является одним из старейших парков в Дубае. Это место славится обилием лиственных деревьев, площадками для барбекю, игровыми зонами, тремя озёрами, более чем 300 видами птиц и около 17 000 видов деревьев и кустарников. В Safa Park есть также баскетбольная площадка, ярмарочная площадь, теннисный корт и беговая дорожка, что непременно оценят любители фитнеса. Проживая в One Canal, вы будете окружены обилием различных ресторанов и кафе, где подают роскошные блюда международной кухни и аппетитные десерты. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Многоквартирный жилой дом UPPER HOUSE
Многоквартирный жилой дом UPPER HOUSE
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО РЕЗИДЕНТ В его центральных квартирах и его целостная философия дизайна. Верхний Дом - это место, которое расширяет кругозор, максимизируя доступ к множеству объектов и предлагая обширный вид на острова Джумейра и Марина Скайлайн. Жилая застройка включает в себя выдающиеся номера от студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями и предлагает исключительные удобства. От 37-метрового бассейна на коленях до детской ’ площадки для брызг, паделя и городской баскетбольной площадки, площадки для барбекю, подкаста, фитнес-студии со стеной для скалолазания, студия йоги, клуб с комнатой отдыха, место, предназначенное для художников в резиденции, стена галереи, рабочее пространство и так далее. РАСПОЛОЖЕНИЕ С непринужденной атмосферой сообщества и рядом удобств, Jumeirah Lakes Towers расположен на территории мирового класса Dubai Marina и стал идеальным жилым сообществом для семей, а также людей, которые хотят жить в районе, окруженном панорамным видом набережная и захватывающие дух пейзажи. Jumeirah Lakes Towers также является домом для торговых точек и офисов, а также предлагает широкий выбор ресторанов и магазинов, а также возможности для отдыха и развлечений.
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