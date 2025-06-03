Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Tomorrow 166 с бассейнами, эксклюзивным клубом и бесплатным доступом к яхтам, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Tomorrow 166 — новый жилой проект, расположенный на одном из островов футуристического архипелага Dubai Islands, который воплощает концепцию жизни будущего — умной, стильной и наполненной возможностями. Комплекс насчитывает всего 7 этажей и идеально расположен у центрального парка сообщества, поэтому из окон резиденций открываются виды на зеленые просторы, что обеспечивает атмосферу гармонии с природой. К продаже предлагаются квартиры с 1-3 спальнями, частично меблированные и готовые к комфортному проживанию. В отделке использованы высококачественные материалы: элегантный мраморный декор, красивые обои и современное напольное покрытие. Кухни оснащены встроенной техникой.

Проект предлагает жителям доступ к эксклюзивному клубу Tomorrow Club. В привилегии входят бесплатный доступ к яхтам и лодкам, билеты на мероприятия мирового уровня — от оперы до чемпионатов FIFA, членские скидки в топовых заведениях и круглосуточные услуги дворецкого. Всё это дополняется регулярными мероприятиями, создающими живое, активное сообщество.

На территории комплекса вас ждут бассейны для взрослых и детей, терраса для отдыха в тени, тренажёрный зал с панорамными окнами на парк, многофункциональный лаунж, а также волшебная закрытая игровая площадка для детей с сенсорными панелями, скалодромами и мягкими зонами. Каждый элемент здесь продуман для того, чтобы объединить семейный комфорт, здоровье, досуг и уединение. Приобретая резиденцию в этом проекте, вы инвестируете в своё благополучие, стабильность и качество жизни — сегодня и на годы вперёд.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Тренажерный зал

Детская игровая комната

Бесплатный доступ к яхтам и лодкам

Круглосуточные услуги дворецкого и еженедельные мероприятия

Многофункциональная лаунж-зона

Эксклюзивный клуб Tomorrow Club

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Отделка: частичная меблировка — сдается с потолками, лампой, полами, обоями, мрамором под ТВ, техникой на кухне (всё как на фото), кроме передвижной мебели. Также —с японский туалетом.

Международный аэропорт Дубай - 12 минут

Бурдж Халифа - 15 минут

Дубай-Крик - 16 минут

Бурдж-аль-Араб - 25 минут

Расположение и объекты поблизости