Изящные апартаменты в новом комплексе The Central Downtown! Идеальный вариант для жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов!



Год сдачи: 4 кв. 2026 г.



Инфраструктура: баскетбольная площадка, место для барбекю, цветной фонтан, детская площадка, мини-гольф, открытый кинотеатр, пэддл-теннис, настольный теннис, бассейн, скалолазание, спортклуб, джакузи, йога-комната, тренажерный зал, беговая дорожка.



Расположение:

От 5 до 15 минут до: Чудесный Сад Дубая, Дубайский Автодром, Jumeirah Village Circle, Аравийские Ранчес

От 15 до 20 минут до: отель Бурдж-ал-Араб, торговый центр "Mall of The Emirates", Пальма Джумейра

От 20 до 25 минут до: Бурдж Халифа, торговый центр "Dubai Mall", Международный аэропорт Дубая



План оплаты:

20% -первоначальный взнос

8% - через 12 месяцев после бронирования

72% - после сдачи объекта по 1 % в течение 3х лет (72 платежа)



Получите каталог инвестора - просто напишите в чат или позвоните!