Изящные апартаменты в новом комплексе The Central Downtown! Идеальный вариант для жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов!
Год сдачи: 4 кв. 2026 г.
Инфраструктура: баскетбольная площадка, место для барбекю, цветной фонтан, детская площадка, мини-гольф, открытый кинотеатр, пэддл-теннис, настольный теннис, бассейн, скалолазание, спортклуб, джакузи, йога-комната, тренажерный зал, беговая дорожка.
Расположение:
От 5 до 15 минут до: Чудесный Сад Дубая, Дубайский Автодром, Jumeirah Village Circle, Аравийские Ранчес
От 15 до 20 минут до: отель Бурдж-ал-Араб, торговый центр "Mall of The Emirates", Пальма Джумейра
От 20 до 25 минут до: Бурдж Халифа, торговый центр "Dubai Mall", Международный аэропорт Дубая
План оплаты:
20% -первоначальный взнос
8% - через 12 месяцев после бронирования
72% - после сдачи объекта по 1 % в течение 3х лет (72 платежа)
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