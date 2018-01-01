The Central Downtown

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой. Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1646 кв. Область магазина Горничная комната Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и парк Ресторан и Кафе Доступ к пляжу Зеленое окружение тренажерный зал Супермаркет и торговый центр Общественный зал Беговые, беговые и велосипедные дорожки Зона отдыха Водная активность Фитнес-центр Зона йоги и медитации Район барбекю Конференц-зал Места поблизости; Дубай Марина – 10 минут Jumeirah Beach Residence – 15 минут Центр города Дубай – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284