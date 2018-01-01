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The Central Downtown

Дубай, ОАЭ
от
€210,816
;
19
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О комплексе

Изящные апартаменты в новом комплексе The Central Downtown! Идеальный вариант для жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов!

Год сдачи: 4 кв. 2026 г.

Инфраструктура: баскетбольная площадка, место для барбекю, цветной фонтан, детская площадка, мини-гольф, открытый кинотеатр, пэддл-теннис, настольный теннис, бассейн, скалолазание, спортклуб, джакузи, йога-комната, тренажерный зал, беговая дорожка.

Расположение:
От 5 до 15 минут до: Чудесный Сад Дубая, Дубайский Автодром, Jumeirah Village Circle, Аравийские Ранчес
От 15 до 20 минут до: отель Бурдж-ал-Араб, торговый центр "Mall of The Emirates", Пальма Джумейра
От 20 до 25 минут до: Бурдж Халифа, торговый центр "Dubai Mall", Международный аэропорт Дубая

План оплаты:
20% -первоначальный взнос
8% - через 12 месяцев после бронирования
72% - после сдачи объекта по 1 % в течение 3х лет (72 платежа)

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
26
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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The Central Downtown
Дубай, ОАЭ
от
€210,816
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