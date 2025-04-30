Жилой комплекс под управлением Best Western. Покупка юнита

Жилой комплекс премиум-класса в районе Алтынташ города Анталия.
Проект строится по концепции RESORT-STYLE LIVING, которая предполагает преимущества курорта, находясь в развитом мегаполисе. Концепция resort-style living представляет собой подход к проектированию и созданию общественных пространств и удобств, которые обеспечивают жителям атмосферу роскоши, комфорта и релаксации, как на курорте.
Отельные апартаменты с сервисом пятизвездочного отеля объединили ощущение дома и место, где безукоризненно выполняются все ваши пожелания. Для владельцев номеров и резидентов круглосуточно доступна вся инфраструктура отеля:
Планировки:
В стоимость входит: отдельные номера под ключ, квартиры по стандартам Алании.
Комплекс расположен в современном, динамичном районе Алтынташ, который развивается с колоссальной скоростью! Бизнес-инфраструктура, наличие ТРЦ, ресторанов и магазинов, мест для отдыха и образования детей привлекают гостей и жителей со всего мира.
До моря 10 минут. Есть трансфер до пляжа.
BENEFITS
Концепт 5-звездочного отеля
Надежный застройщик
В 10 минутах от побережья
Консьерж-сервис
Безопасность
INVESTMENTS IN ANTALYA
Анталия – город-бренд, входит в ТОП-10 самых посещаемых городов мира
Высокий сезон 6-7 месяцев в году
Близкое расположение к Европе и странам СНГ
NUMBERS
До +50% роста цены готового проекта
До +15% ROI (возврат инвестиций)
15 000 – 36 000 € доход на аренде за год