Жилой комплекс под управлением Best Western. Покупка юнита

Жилой комплекс премиум-класса в районе Алтынташ города Анталия.

Проект строится по концепции RESORT-STYLE LIVING, которая предполагает преимущества курорта, находясь в развитом мегаполисе. Концепция resort-style living представляет собой подход к проектированию и созданию общественных пространств и удобств, которые обеспечивают жителям атмосферу роскоши, комфорта и релаксации, как на курорте.

Отельные апартаменты с сервисом пятизвездочного отеля объединили ощущение дома и место, где безукоризненно выполняются все ваши пожелания. Для владельцев номеров и резидентов круглосуточно доступна вся инфраструктура отеля:

бассейн 402 м2

рестораны

wellness-зона (фитнесс-центр, сауна, хаммам)

rooftop террасы

патио для отдыха

лаунж-зоны

спортивные и игровые площадки

Планировки:

1+1 площадь 44 м2

2+1 площадь 79 м2

апартаменты с терассой площадь 50 м2

количество апартаментов - 127: 39 отельных номеров, 26 - квартиры, остальные апартаменты - собственника земли.

В стоимость входит: отдельные номера под ключ, квартиры по стандартам Алании.

Комплекс расположен в современном, динамичном районе Алтынташ, который развивается с колоссальной скоростью! Бизнес-инфраструктура, наличие ТРЦ, ресторанов и магазинов, мест для отдыха и образования детей привлекают гостей и жителей со всего мира.

До моря 10 минут. Есть трансфер до пляжа.

BENEFITS

Концепт 5-звездочного отеля

Надежный застройщик

В 10 минутах от побережья

Консьерж-сервис

Безопасность

INVESTMENTS IN ANTALYA

Анталия – город-бренд, входит в ТОП-10 самых посещаемых городов мира

Высокий сезон 6-7 месяцев в году

Близкое расположение к Европе и странам СНГ

NUMBERS

До +50% роста цены готового проекта

До +15% ROI (возврат инвестиций)

15 000 – 36 000 € доход на аренде за год