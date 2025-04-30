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  3. Жилой комплекс под управлением Best Western. Покупка юнита

Жилой комплекс под управлением Best Western. Покупка юнита

Средиземноморский регион, Турция
от
$195,605
BTC
2.3266779
ETH
121.9511360
USDT
193 391.2471761
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25758
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Жилой комплекс премиум-класса в районе Алтынташ города Анталия.

Проект строится по концепции RESORT-STYLE LIVING, которая предполагает преимущества курорта, находясь в развитом мегаполисе. Концепция resort-style living представляет собой подход к проектированию и созданию общественных пространств и удобств, которые обеспечивают жителям атмосферу роскоши, комфорта и релаксации, как на курорте. 

Отельные апартаменты с сервисом пятизвездочного отеля объединили ощущение дома и место, где безукоризненно выполняются все ваши пожелания. Для владельцев номеров и резидентов круглосуточно доступна вся инфраструктура отеля:

  • бассейн 402 м2
  • рестораны
  • wellness-зона (фитнесс-центр, сауна, хаммам)
  • rooftop террасы
  • патио для отдыха
  • лаунж-зоны
  • спортивные и игровые площадки

Планировки:

  • 1+1 площадь 44 м2
  • 2+1 площадь 79 м2
  • апартаменты с терассой площадь 50 м2
  • количество апартаментов - 127: 39 отельных номеров, 26 - квартиры, остальные апартаменты - собственника земли. 

В стоимость входит: отдельные номера под ключ, квартиры по стандартам Алании.

Комплекс расположен в современном, динамичном районе Алтынташ, который развивается с колоссальной скоростью! Бизнес-инфраструктура, наличие ТРЦ, ресторанов и магазинов, мест для отдыха и образования детей привлекают гостей и жителей со всего мира. 

До моря 10 минут. Есть трансфер до пляжа.

BENEFITS
Концепт 5-звездочного отеля
Надежный застройщик
В 10 минутах от побережья
Консьерж-сервис
Безопасность

INVESTMENTS IN ANTALYA
Анталия – город-бренд, входит в ТОП-10 самых посещаемых городов мира
Высокий сезон 6-7 месяцев в году
Близкое расположение к Европе и странам СНГ

NUMBERS
До +50% роста цены готового проекта
До +15% ROI (возврат инвестиций)
15 000 – 36 000 € доход на аренде за год

Местонахождение на карте

Средиземноморский регион, Турция

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Цена по запросу
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Жилой комплекс под управлением Best Western. Покупка юнита
Средиземноморский регион, Турция
от
$195,605
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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