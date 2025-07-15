  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе

Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе

Аксу, Турция
от
$141,267
;
24
ID: 27945
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксу

Характеристики объекта

Параметры объекта

    2025
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Шикарные Квартиры с Хорошей Планировкой в Алтынташе в Проекте с Богатой Инфраструктурой

Квартиры расположены в престижном районе Алтынташ в Аксу, Анталья. Аксу – район с богатой историей, в то время как Алтынташ является одним из самых престижных жилых районов и инвестиционных центров в Анталье и Турции. Здесь представлены хорошо развитые проекты и обширные удобства для жителей и инвесторов.

Сертифицированный по стандарту LEED, «Viva Defne» – проект смешанного типа, расположенный на магистральной дороге. Квартиры в Анталии, Алтынташ, находятся в 4,4 км от аэропорта Антальи, в 7 км от пляжа Лара, в 10,1 км от торгового центра TerraCity, в 12 км от древнего города Перге, в 22 км от тематического парка «The Land of Legends», в 80 км от национального парка каньона Кёпрюлю и в 90 км от Аланьи.

Этот престижный комплекс, предлагающий выгодные инвестиционные возможности благодаря профессионализму и качеству Tekce Exclusive, состоит из 2 блоков, А и В, расположенных на участке площадью 7716 м².

Проект предлагает такие удобства, как бассейн, крытая парковка, общая благоустроенная территория, охрана, камеры наблюдения, беседка, сад площадью 25 м² на каждом этаже, лифт, уборщик и генератор.

Квартиры оборудованы встроенной кухонной техникой из 3-х предметов, стальными входными дверями, алюминиевыми жалюзи, ламинированным напольным покрытием, подвесными потолками, LED-освещением, вешалками для одежды в коридорах, VRF-кондиционерами с энергоэффективностью класса «A» и видеодомофонами. Ванные комнаты отделаны высококачественной керамической плиткой.


AYT-03237

Местонахождение на карте

Аксу, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

