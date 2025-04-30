Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция

В популярном туристическом районе в этом комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1 спальней, пентхаусы с 2 и 5 спальнями.

Особенности квартир

Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель

Удобства и оснащение в доме

Открытый бассейн (410 м²), джакузи, детский бассейн, лобби, SPA (закрытый бассейн, турецкая баня, паровая, сауна, массажные комнаты, VIP SPA), тренажёрныйл зал, детская комната, кинотеатр, кафе, огороженная территория, велопарковка, 24/7 охрана, управляющий, подстветка территории и фасадов, электрогенератор.

Расположение и объекты поблизости

Доступные цены, близость к пляжу и широкий выбор вариантов недвижимости делают район Тосмур привлекательным местом для тех, кто хочет инвестировать или создать комфортное жильё.

Район Алании Тосмур является популярной туристической достопримечательностью, т. к. пляж, расположение и рестораны здесь одни из лучших. Цены на аренду выше, чем в других районах, и это связано в частности с видом на замок и гавань.