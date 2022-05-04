Квартира в новостройке Özak Dragos

Özak Dragos — это современный жилой проект премиум-класса, расположенный в престижном районе Драгос округа Малтепе. Комплекс сочетает роскошный образ жизни на побережье, спокойную атмосферу и великолепные виды на море. Просторные, наполненные естественным светом резиденции обеспечивают комфортное проживание и удобное сообщение с ключевыми районами города.
Özak Dragos выделяется современной архитектурой, панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова, а также близостью к основным транспортным магистралям и городской инфраструктуре.
Преимущества Özak Dragos:
Прямой панорамный вид на Мраморное море и Принцевы острова.
Престижное расположение в районе Драгос, рядом с автомагистралью E-5 и станцией метро.
Квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1, идеально подходящие как для семей, так и для инвесторов.
Возможность организации домашнего офиса (Home Office) для комфортного сочетания работы и личной жизни.
Современные интерьеры с высококачественной отделкой и премиальными материалами.
Инфраструктура для отдыха и спорта: фитнес-центр, сауна, бассейны и благоустроенные зелёные зоны.
Закрытая охраняемая территория с круглосуточной системой безопасности (24/7) и интеллектуальными системами доступа.
Частные парковочные места для всех резиденций.
В шаговой доступности находятся школы, больницы и торговые центры.
Проект реализован компанией Özak GYO — одним из ведущих и надёжных девелоперов недвижимости в Турции.