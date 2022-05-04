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Квартира в новостройке Özak Dragos

Малтепе, Турция
Цена по запросу
;
11
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ID: 38190
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

О комплексе

Özak Dragos — это современный жилой проект премиум-класса, расположенный в престижном районе Драгос округа Малтепе. Комплекс сочетает роскошный образ жизни на побережье, спокойную атмосферу и великолепные виды на море. Просторные, наполненные естественным светом резиденции обеспечивают комфортное проживание и удобное сообщение с ключевыми районами города.

Özak Dragos выделяется современной архитектурой, панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова, а также близостью к основным транспортным магистралям и городской инфраструктуре.

Преимущества Özak Dragos:

  • Прямой панорамный вид на Мраморное море и Принцевы острова.

  • Престижное расположение в районе Драгос, рядом с автомагистралью E-5 и станцией метро.

  • Квартиры различных планировок — от 1+1 до 4+1, идеально подходящие как для семей, так и для инвесторов.

  • Возможность организации домашнего офиса (Home Office) для комфортного сочетания работы и личной жизни.

  • Современные интерьеры с высококачественной отделкой и премиальными материалами.

  • Инфраструктура для отдыха и спорта: фитнес-центр, сауна, бассейны и благоустроенные зелёные зоны.

  • Закрытая охраняемая территория с круглосуточной системой безопасности (24/7) и интеллектуальными системами доступа.

  • Частные парковочные места для всех резиденций.

  • В шаговой доступности находятся школы, больницы и торговые центры.

  • Проект реализован компанией Özak GYO — одним из ведущих и надёжных девелоперов недвижимости в Турции.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Özak Dragos
Малтепе, Турция
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