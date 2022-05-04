Квартира в новостройке Özak Dragos

Özak Dragos — это современный жилой проект премиум-класса, расположенный в престижном районе Драгос округа Малтепе. Комплекс сочетает роскошный образ жизни на побережье, спокойную атмосферу и великолепные виды на море. Просторные, наполненные естественным светом резиденции обеспечивают комфортное проживание и удобное сообщение с ключевыми районами города.

Özak Dragos выделяется современной архитектурой, панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова, а также близостью к основным транспортным магистралям и городской инфраструктуре.

Преимущества Özak Dragos: