Квартира в новостройке Almis La Mer Dragos

Стратегическое расположение в Малтепе и современная прибрежная городская жизнь

Almis La Mer Dragos расположен в районе Малтепе (Джевизли) на азиатской стороне Стамбула — одном из районов, активно развивающихся благодаря модернизации инфраструктуры и обновлению прибрежной зоны. Близость к станции Marmaray Cevizli и автомагистрали D100/E5 обеспечивает быстрый доступ к Кадыкёю, центру города и аэропорту Сабиха Гёкчен. В сочетании с панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова проект предлагает редкое сочетание отличной транспортной доступности и жизни у моря.

Разнообразие планировок и полноценная инфраструктура для комфортной жизни

Проект включает две жилые башни с 692 квартирами, от студий до квартир 2+1, что делает его отличным выбором для одиноких жителей, небольших семей и инвесторов, ориентированных на высокий арендный потенциал. Озеленённые сады, бассейн, фитнес-центр, детские игровые площадки и встроенные коммерческие помещения формируют самодостаточную жилую среду. Готовность квартир к заселению делает проект особенно привлекательным для покупателей, желающих сразу переехать или получать доход от аренды.

Высокий арендный спрос и стабильный инвестиционный потенциал

Благодаря удобному доступу к Marmaray, панорамным видам на море и близости к торговым центрам, школам и больницам, Almis La Mer Dragos пользуется устойчивым спросом среди арендаторов. Район Малтепе–Драгос считается одной из самых стабильных зон для аренды жилья на азиатской стороне Стамбула благодаря ограниченному предложению квартир с видом на море и постоянно растущему спросу. Всё это делает проект надёжным выбором для инвесторов, заинтересованных в стабильном арендном доходе и долгосрочном сохранении капитала.

Almis La Mer Dragos — современный жилой комплекс в районе Малтепе (Джевизли), состоящий из двух башен с 692 квартирами — от студий до квартир 2+1, окружённых благоустроенными зелёными территориями и живописными морскими пейзажами.

Almis La Mer Dragos предлагает панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова, развитую социальную инфраструктуру, парковочные зоны, коммерческие помещения и отличную транспортную доступность благодаря Marmaray и основным автомагистралям, что делает проект идеальным выбором как для семей, так и для инвесторов.

10 ключевых преимуществ Almis La Mer Dragos