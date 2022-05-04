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Квартира в новостройке Almis La Mer Dragos

Малтепе, Турция
от
$159,953
;
9
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ID: 39652
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

О комплексе

Стратегическое расположение в Малтепе и современная прибрежная городская жизнь

Almis La Mer Dragos расположен в районе Малтепе (Джевизли) на азиатской стороне Стамбула — одном из районов, активно развивающихся благодаря модернизации инфраструктуры и обновлению прибрежной зоны. Близость к станции Marmaray Cevizli и автомагистрали D100/E5 обеспечивает быстрый доступ к Кадыкёю, центру города и аэропорту Сабиха Гёкчен. В сочетании с панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова проект предлагает редкое сочетание отличной транспортной доступности и жизни у моря.

Разнообразие планировок и полноценная инфраструктура для комфортной жизни

Проект включает две жилые башни с 692 квартирами, от студий до квартир 2+1, что делает его отличным выбором для одиноких жителей, небольших семей и инвесторов, ориентированных на высокий арендный потенциал. Озеленённые сады, бассейн, фитнес-центр, детские игровые площадки и встроенные коммерческие помещения формируют самодостаточную жилую среду. Готовность квартир к заселению делает проект особенно привлекательным для покупателей, желающих сразу переехать или получать доход от аренды.

Высокий арендный спрос и стабильный инвестиционный потенциал

Благодаря удобному доступу к Marmaray, панорамным видам на море и близости к торговым центрам, школам и больницам, Almis La Mer Dragos пользуется устойчивым спросом среди арендаторов. Район Малтепе–Драгос считается одной из самых стабильных зон для аренды жилья на азиатской стороне Стамбула благодаря ограниченному предложению квартир с видом на море и постоянно растущему спросу. Всё это делает проект надёжным выбором для инвесторов, заинтересованных в стабильном арендном доходе и долгосрочном сохранении капитала.

Almis La Mer Dragos — современный жилой комплекс в районе Малтепе (Джевизли), состоящий из двух башен с 692 квартирами — от студий до квартир 2+1, окружённых благоустроенными зелёными территориями и живописными морскими пейзажами.

Almis La Mer Dragos предлагает панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова, развитую социальную инфраструктуру, парковочные зоны, коммерческие помещения и отличную транспортную доступность благодаря Marmaray и основным автомагистралям, что делает проект идеальным выбором как для семей, так и для инвесторов.

10 ключевых преимуществ Almis La Mer Dragos

  1. Расположение в районе Малтепе (Джевизли) — перспективной и хорошо связанной части Стамбула.

  2. Панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова из многих квартир.

  3. Всего около 200 метров до станции Marmaray Cevizli и удобный выезд на автомагистрали D100/E5.

  4. Планировки от студий 0+1 до семейных квартир 2+1.

  5. Бассейн, фитнес-центр, детские игровые площадки и благоустроенные зелёные сады.

  6. Подземная и наземная парковка для жителей.

  7. Коммерческие и торговые помещения, интегрированные в жилой комплекс.

  8. Полностью готовые к заселению квартиры, подходящие как для проживания, так и для сдачи в аренду.

  9. Близость к торговым центрам, школам, больницам и всей необходимой городской инфраструктуре.

  10. Комфортная семейная среда, сочетающая современный городской образ жизни с высоким уровнем удобства.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Almis La Mer Dragos
Малтепе, Турция
от
$159,953
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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