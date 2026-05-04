Жилой комплекс Недвижимость для получения Гражданства Турции.

Уникальный проект, воплощающий современную архитектуру и роскошный дизайн расположенный в Малтепе на азиатской стороне города.

Пакет квартир под Гражданство турции:

Две квартиры 1+1 и 1+1 за 460.00 USU

Две квартиры 2+1 и 1+1 за 575.00 USU

Комплекс находится в нескольких шагах от метро и торгового центра Piazza, рядом есть все необходимое - от школ и больниц до ресторанов и развлекательных центров. Легкий доступ ко всему: дорогам, автомагистралям и общественному транспорту, делает его идеальным местом для вашей комфортной жизни.

Комплекс представляет собой проект из трех блоков высотой до 14 этажей, находящимися на участке площадью 13,412 м2, всего 698 квартир различной планировкой 1+1 и 2+1 площадью от 56 м2 до 106 м2.

Окончание строительства: 3-й квартал 2026 года.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Сауна

Турецкий хамам

Спорт зал

Сады и пешеходные дорожки

Детская игровая площадка

Социальные зоны

Парковка

Охрана 24/7

Поможем Вам легализовать денежные средства

Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).

​​​​Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!

Форма оплаты:

Банковские переводы

Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.



