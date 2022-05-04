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Квартира в новостройке Luna Dragos

Малтепе, Турция
от
$330,256
;
6
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ID: 38898
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе
  • Метро
    Esenkent (~ 600 м)
  • Метро
    Gülsuyu (~ 900 м)

О комплексе

Luna Dragos — это масштабный многофункциональный жилой комплекс, расположенный в районе Малтепе на азиатской стороне Стамбула. Проект объединяет 689 жилых и 55 коммерческих помещений, создавая современное пространство для жизни с развитой инфраструктурой и удобным доступом к основным транспортным магистралям.

Luna Dragos предлагает панорамные виды на море и город, обширную социальную инфраструктуру и удобства для семейного проживания. Благодаря близости к линиям метро, автомагистралям и общественному транспорту, комплекс идеально подходит как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 ключевых преимуществ проекта Luna Dragos

  • Расположен в районе Малтепе, с удобным доступом к прибрежному району Драгос

  • Масштабный комплекс с 689 жилыми и 55 коммерческими помещениями

  • Квартиры с функциональными планировками 1+1 и 2+1, идеально подходящими для городской жизни

  • Панорамные виды на Мраморное море из ряда жилых резиденций

  • Открытый бассейн, гармонично интегрированный в благоустроенные зелёные зоны

  • Полноценный оздоровительный комплекс с турецким хаммамом, сауной и паровой баней

  • Семейные зоны с детскими площадками и зелёными общественными пространствами

  • Коммерческие помещения на территории комплекса для повседневных нужд жителей

  • Отличная транспортная доступность благодаря близости к автомагистралям E-5, TEM, метро и общественному транспорту

  • Расположен в перспективном районе с высоким спросом на жильё и значительным потенциалом роста стоимости недвижимости

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Luna Dragos
Малтепе, Турция
от
$330,256
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