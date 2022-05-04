Квартира в новостройке Luna Dragos

Luna Dragos — это масштабный многофункциональный жилой комплекс, расположенный в районе Малтепе на азиатской стороне Стамбула. Проект объединяет 689 жилых и 55 коммерческих помещений, создавая современное пространство для жизни с развитой инфраструктурой и удобным доступом к основным транспортным магистралям.
Luna Dragos предлагает панорамные виды на море и город, обширную социальную инфраструктуру и удобства для семейного проживания. Благодаря близости к линиям метро, автомагистралям и общественному транспорту, комплекс идеально подходит как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
10 ключевых преимуществ проекта Luna Dragos
Расположен в районе Малтепе, с удобным доступом к прибрежному району Драгос
Масштабный комплекс с 689 жилыми и 55 коммерческими помещениями
Квартиры с функциональными планировками 1+1 и 2+1, идеально подходящими для городской жизни
Панорамные виды на Мраморное море из ряда жилых резиденций
Открытый бассейн, гармонично интегрированный в благоустроенные зелёные зоны
Полноценный оздоровительный комплекс с турецким хаммамом, сауной и паровой баней
Семейные зоны с детскими площадками и зелёными общественными пространствами
Коммерческие помещения на территории комплекса для повседневных нужд жителей
Отличная транспортная доступность благодаря близости к автомагистралям E-5, TEM, метро и общественному транспорту
Расположен в перспективном районе с высоким спросом на жильё и значительным потенциалом роста стоимости недвижимости