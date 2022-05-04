Квартира в новостройке Luna Dragos

Luna Dragos — это масштабный многофункциональный жилой комплекс, расположенный в районе Малтепе на азиатской стороне Стамбула. Проект объединяет 689 жилых и 55 коммерческих помещений, создавая современное пространство для жизни с развитой инфраструктурой и удобным доступом к основным транспортным магистралям.

Luna Dragos предлагает панорамные виды на море и город, обширную социальную инфраструктуру и удобства для семейного проживания. Благодаря близости к линиям метро, автомагистралям и общественному транспорту, комплекс идеально подходит как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 ключевых преимуществ проекта Luna Dragos