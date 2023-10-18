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Квартиры в новостройках в Конья

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Жилой комплекс HP7 Giz Kule Smart Residence
Жилой комплекс HP7 Giz Kule Smart Residence
Конья, Турция
от
€182,260
Площадь 94–116 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
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