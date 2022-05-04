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Квартира в новостройке Kuzey Adalar

Картал, Турция
от
$297,586
;
9
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ID: 38897
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

О комплексе

Kuzey Adalar — это масштабный прибрежный жилой комплекс в Стамбуле, занимающий территорию 90 000 м². Проект включает 2 281 жилую и 132 коммерческие единицы, при этом большинство объектов имеют великолепный вид на Мраморное море и Принцевы острова.

Kuzey Adalar предлагает садовые дуплексы, таунхаусы и резиденции с планировками до 4+1. Комплекс располагает 45 000 м² благоустроенных зелёных зон, 5 200 м² крытых общественных пространств и находится рядом с основными транспортными узлами и пристанями для яхт.

10 ключевых преимуществ Kuzey Adalar

  • Престижное расположение на первой береговой линии с панорамными видами на море и острова

  • Широкий выбор недвижимости: дуплексы, резиденции и садовые апартаменты

  • 45 000 м² благоустроенных зелёных территорий, включая 25 000 м² садов

  • 5 200 м² крытых общественных зон со SPA-центром и спортивной инфраструктурой

  • Торговый центр на набережной с международными брендами и ресторанами

  • Современная звуко- и теплоизоляция, а также система подогрева полов

  • Отличная транспортная доступность: рядом Marmaray, метро и морской транспорт

  • Экологичные технологии: солнечные панели и система сбора дождевой воды

  • Частная крытая парковка и круглосуточная охрана для всех жителей

  • Проект реализован компаниями EPP и ŞUA İnşaat — признанными лидерами строительной отрасли

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Картал, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Kuzey Adalar
Картал, Турция
от
$297,586
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