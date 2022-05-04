Квартира в новостройке Kuzey Adalar

Kuzey Adalar — это масштабный прибрежный жилой комплекс в Стамбуле, занимающий территорию 90 000 м². Проект включает 2 281 жилую и 132 коммерческие единицы, при этом большинство объектов имеют великолепный вид на Мраморное море и Принцевы острова.
Kuzey Adalar предлагает садовые дуплексы, таунхаусы и резиденции с планировками до 4+1. Комплекс располагает 45 000 м² благоустроенных зелёных зон, 5 200 м² крытых общественных пространств и находится рядом с основными транспортными узлами и пристанями для яхт.
10 ключевых преимуществ Kuzey Adalar
Престижное расположение на первой береговой линии с панорамными видами на море и острова
Широкий выбор недвижимости: дуплексы, резиденции и садовые апартаменты
45 000 м² благоустроенных зелёных территорий, включая 25 000 м² садов
5 200 м² крытых общественных зон со SPA-центром и спортивной инфраструктурой
Торговый центр на набережной с международными брендами и ресторанами
Современная звуко- и теплоизоляция, а также система подогрева полов
Отличная транспортная доступность: рядом Marmaray, метро и морской транспорт
Экологичные технологии: солнечные панели и система сбора дождевой воды
Частная крытая парковка и круглосуточная охрана для всех жителей
Проект реализован компаниями EPP и ŞUA İnşaat — признанными лидерами строительной отрасли