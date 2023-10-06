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Турция
Жилая
Стамбул
Дома
Дома с видом на море в Стамбул, Турция
Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Башакшехир
16
Кадыкёй
9
Ускюдар
9
Эюпсултан
8
Resadiye Mahallesi
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Арнавуткёй
5
Картал
5
Силиври
5
Чекмекёй
5
Санджактепе
4
Cihangir Mahallesi
3
Mimarsinan Mahallesi
3
Авджылар
3
Бейкоз
3
Зейтинбурну
3
Пендик
3
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136 объектов найдено
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
2
228 м²
6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€667,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
9
6
896 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,56 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
6
4
476 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
5
3
417 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
5
2
217 м²
12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€348,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
3
2
221 м²
9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
3
2
90 м²
1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€393,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
7
6
348 м²
6
Квартиры в Ускюдаре с Видом на Босфор и Девичью Башню. Роскошные квартиры на продажу в Ускюд…
€1,29 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
7
4
719 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€6,11 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
6
3
613 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€4,77 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
4
2
190 м²
5
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Побережьем. Квартиры в районе Бююкчекмедже недале…
€467,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
6
1
255 м²
16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€965,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
7
850 м²
4
Просторная Отдельная Вилла в Стамбуле Рядом с Пляжем. Предлагаемая на продажу просторная вил…
€9,16 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
6
3
561 м²
10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€8,39 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
7
6
450 м²
4
Просторные 4-Этажные Виллы с Бассейном в Стамбуле. Роскошные виллы на продажу находятся в Ст…
€1,21 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tomtom Mahallesi, Турция
5
2
223 м²
5
Стильные Квартиры в Стамбуле, Бейоглу, Недалеко от Моря. Квартиры в итальянском стиле распол…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
7
2
335 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€954,000
Рекомендовать
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
9
2
380 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€757,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
7
2
335 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€734,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
5
2
240 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€534,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малтепе, Турция
7
4
260 м²
5
Квартиры в Шаговой Доступности от Побережья в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в шагов…
€519,000
Рекомендовать
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
9
2
360 м²
7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€634,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
7
2
295 м²
7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€470,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
5
2
253 м²
7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€469,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
6
2
244 м²
7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€434,000
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бешикташ, Турция
5
2
325 м²
5
Исторический Особняк в Стамбуле Недалеко от Босфора. Особняк в Бешикташе, Арнавуткёй имеет с…
€2,24 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
7
423 м²
4
Виллы с Видом на Море Возле Пристани в Стамбуле, Бейликдюзю. Виллы с видом на море расположе…
€1,07 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
7
7
382 м²
4
Виллы с Видом на Море Возле Пристани в Стамбуле, Бейликдюзю. Виллы с видом на море расположе…
€944,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
6
2
140 м²
5
Недвижимость в Проекте с Бассейном в Беликдюзю, Стамбул. Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул …
€358,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
4
3
197 м²
5
Недвижимость в Проекте с Бассейном в Беликдюзю, Стамбул. Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул …
€343,000
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