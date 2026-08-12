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Дома у моря в Стамбуле, Турция

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Фатих
116
Бейликдюзю
53
Бююкчекмедже
44
Башакшехир
34
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44 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
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Дуплекс 7 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$6,41 млн
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Дом 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Отдельные и сдвоенные виллы с бассейном в Бейликдюзю Виллы расположены в районе Бейликдюзю в…
$1,90 млн
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TekceTekce
Дуплекс 5 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$474,323
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Дуплекс 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$620,889
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Дуплекс 5 комнат в Бейкоз, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,80 млн
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Дом 6 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дом 6 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 443 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в 700 м от моря в Стамбуле, Бююкчекмедже Стильные виллы расположены в рай…
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Количество этажей 3
Отдельные и сдвоенные виллы с бассейном в Бейликдюзю Виллы расположены в районе Бейликдюзю в…
$2,05 млн
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Дуплекс 7 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 7 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$755,915
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Дуплекс 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Квартиры с видом на море в тихом комплексе в Стамбуле, Кадыкёй Квартиры расположены на азиат…
$1,67 млн
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Особняк 15 комнат в Фатих, Турция
Особняк 15 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 15
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Исторический особняк в Фатихе с видом на море для выгодных вложений Этот исторический особня…
$2,05 млн
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в Бююкчекмедже, всего в 600 метрах от пристани для яхт Бююкчекмедже — од…
$380,843
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Дуплекс 4 комнаты в 25 Carsi Eczanesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
25 Carsi Eczanesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 7/4
Осталось всего несколько квартир 3+1 — крайне ограниченный запас!Цена начинается от $405 000…
$400,000
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Готовые квартиры «под ключ» в Стамбуле, Бейликдюзю Готовые к заселению квартиры находятся в …
$398,345
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Дом 7 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дом 7 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Виллы с видом на море и собственным бассейном в Стамбуле, Бююкчекмедже Эти элегантные виллы …
$1,25 млн
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Дуплекс 5 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 9
Квартиры на продажу в районе Эюп, Стамбул, в комплексе с богатой инфраструктурой Эти квартир…
$1,15 млн
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Вилла 7 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 394 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в 700 м от моря в Стамбуле, Бююкчекмедже Стильные виллы расположены в рай…
$1,20 млн
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Дуплекс 5 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Квартиры в жилом комплексе у моря в Стамбуле, Ускюдар Квартиры расположены в районе Ченгельк…
$733,988
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Дуплекс 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Квартиры с видом на море в тихом комплексе в Стамбуле, Кадыкёй Квартиры расположены на азиат…
$1,23 млн
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$460,474
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Дуплекс 3 комнаты в Картал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 17
Квартиры у моря около платформы Мармарай в Картале, Стамбул Квартиры на продажу расположены …
$550,491
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Дуплекс 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этаж 13/13
Двухуровневые квартиры с уникальным видом на пристань для яхт в Стамбуле в районе Кадыкёй, К…
$1,50 млн
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Дуплекс 6 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Квартиры в шаговой доступности от метро, Мармарая и парома в Ускюдаре, Стамбул Квартиры расп…
$2,35 млн
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Вилла 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла с частным бассейном и садом в Бююкчекмедже, Стамбул Эта вилла с частным бассейном расп…
$744,375
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Дуплекс 4 комнаты в Картал, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/17
Квартиры у моря около платформы Мармарай в Картале, Стамбул Квартиры на продажу расположены …
$485,863
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Вилла 5 комнат в Шиле, Турция
Вилла 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Роскошные отдельные виллы в Стамбуле, Шиле, с инвестиционным потенциалом Шиле — прибрежный р…
$1,50 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Квартиры на продажу рядом с шоссе E-5 и метро в Мальтепе, Стамбул Квартиры расположены в Кюч…
$367,170
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Дуплекс 6 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$5,00 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в проекте с оригинальным фасадом в Стамбуле, Бейоглу Проект находится в выгодном ме…
$990,192
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Дуплекс 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Квартиры в жилом комплексе у моря в Стамбуле, Ускюдар Квартиры расположены в районе Ченгельк…
$733,988
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