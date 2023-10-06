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Дома с видом на горы в Стамбул, Турция

Бейликдюзю
27
Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Башакшехир
16
Кадыкёй
9
Ускюдар
9
Эюпсултан
8
Кючюкчекмедже
6
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15 объектов найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
€690,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
€220,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
€220,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Eşyalı Satılık 
€365,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€913,610
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€646,052
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€557,982
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€2,50 млн
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€1,43 млн
Дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
€485,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€475,518
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Площадь 93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
€275,924
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€178,734
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Prince Islands, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Prince Islands, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
€253,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Bozhane Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу

Типы недвижимости в Стамбул

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особняки
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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с видом на озеро
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