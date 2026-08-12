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Дома с видом на горы в Стамбуле, Турция

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Фатих
116
Бейликдюзю
53
Бююкчекмедже
44
Башакшехир
34
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5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Вилла 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дом 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
$239,578
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Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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