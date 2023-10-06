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Турция
Жилая
Стамбул
Дома
Дома с видом на горы в Стамбул, Турция
Бейликдюзю
27
Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Башакшехир
16
Кадыкёй
9
Ускюдар
9
Эюпсултан
8
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Арнавуткёй
5
Картал
5
Силиври
5
Чекмекёй
5
Санджактепе
4
Cihangir Mahallesi
3
Mimarsinan Mahallesi
3
Авджылар
3
Бейкоз
3
Зейтинбурну
3
Пендик
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15 объектов найдено
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
5
2
4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
€690,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
5
2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ 2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
€220,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Мраморноморский регион, Турция
4
2
5
€220,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
4
2
8
Eşyalı Satılık
€365,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
4
3
199 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€913,610
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
3
2
143 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€646,052
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
3
2
122 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€557,982
Рекомендовать
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Bozhane Mahallesi, Турция
6
5
495 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Bozhane Mahallesi, Турция
5
4
286 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€1,43 млн
Рекомендовать
Дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
300 м²
2
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
€485,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
4
3
152 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€475,518
Рекомендовать
Дом со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
€275,924
Рекомендовать
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
2
1
84 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€178,734
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Prince Islands, Турция
3
1
100 м²
2
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
€253,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Bozhane Mahallesi, Турция
4
2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу
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