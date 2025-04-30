Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Стамбул
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Стамбуле, Турция

Бейликдюзю
41
Бююкчекмедже
31
Фатих
28
Эюп
21
Показать больше
111 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Картал, Турция
Дом 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
$551,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Тузла, Турция
Дом 6 комнат
Тузла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
-Эта квартира в форме 4,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …
$1,88 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Фатих, Турция
Дом 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
С этим проектом, расположенным в Стамбуле Фатих, мы заставляем вас жить старым духом Стамбул…
$638,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Кагытхане, Турция
Дом 2 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 16
ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  •Безопасность,  •Gym ,  •Привет парковка ,  •Художественная га…
$158,256
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 18
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  ULAŞIM KOLAY ÖNÜNDEN MİNİBÜS  VE İETT OTOBÜSLERİ GEÇMEKTEDİR.
$197,538
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 5
$816,187
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Количество этажей 1
Роскошная квартира в Ускюдаре с видом на Босфор Комплекс состоит из 20 квартир, расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Кагытхане, Турция
Дом 4 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
This project, which is in a central location in terms of transportation, comes to the fore b…
$963,529
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
About the complex Why buy this project: - Breathtaking view of Marmara sea - Family con…
$277,071
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эсенлер, Турция
Дом 3 комнаты
Эсенлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Located in a central location, this project is very rich in terms  of transportation network…
$423,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эсенлер, Турция
Дом 2 комнаты
Эсенлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Расположенный в центральном месте, этот проект очень богат с точки зрения транспортной сети.…
$296,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Дом 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Located in Kadıköy, this project offers many opportunities for both transportation and vario…
$1,65 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Дом 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 12
Our project, located in the central region of Istanbul, provides you with ease of transporta…
$491,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Eşyalı Satılık
$396,227
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эюп, Турция
Дом 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
-A PEACEFUL LIFE IN THE CITY WITHIN NATURE. -COMBINE NATURE’S ENERGY WITH ENTERTAINMENT …
$288,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 6
135 M2    AÇIK HAVUZ   ÇOCUK OYUN PARKI   ASANSÖR    KAPALI OTOPARK    KAMELY…
$238,822
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эюп, Турция
Дом 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
-Enjoy the sea view with the family concept with a large and spacious balcony. -Family Co…
$262,500
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Дом 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этот проект, расположенный в Ускюдаре с его историей и уникальной культурой жизни, предлагае…
$352,468
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Шишли, Турция
Дом 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
* The project is located in Şişli, one of the central districts of Istanbul. * The project …
$364,220
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эюп, Турция
Дом 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
-Enjoy the sea view with the family concept with a large and spacious balcony. -Family Co…
$312,500
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Аташехир, Турция
Дом 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
? Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним и…
$378,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ogumce Mahallesi, Турция
Дом 5 комнат
Ogumce Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
$1,51 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
$2,69 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Тузла, Турция
Дом 7 комнат
Тузла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
-Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Они предлага…
$2,91 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пендик, Турция
Дом 4 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
A unique investment with 23,000 square meters of land, 640 luxury apartments and 22 luxury b…
$390,000
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 9 комнат
Чекмекёй, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 880 м²
Built with 20 years of international experience and quality construction, this project is pr…
$6,40 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Bahçeşehir Easy access to Highway and Airport Social facilities
$1,38 млн
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Дом 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
▪️A dazzling luxury complex with its services and facilities in one of the most important re…
$387,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
230 M2 BODRUMLU, BAHÇELİ, ŞÖMİNELİ, SAUNALİ, JAKUZİLİ YATIRIM DEĞERİ OLAN KAT MÜLKİYETLİ VİL…
$274,645
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 000 м²
-Referans Beylikdüzü Project located in 31.000m2 area and %70 of this area has Landscape and…
$400,514
Оставить заявку

Типы недвижимости в Стамбуле

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти