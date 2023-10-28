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Продажа новостроек в Чынарджык

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Жилой комплекс SUMMER HOUSE
Жилой комплекс SUMMER HOUSE
Korukoey, Турция
от
€86,091
Площадь 49–124 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект SUMMER HOUSE - новый проект, расположенный в центре города Ялова, на берегу моря, на высоте всего 400 метров над уровнем моря. Город Ялова расположен в северо-западной Турции, неподалеку от Мраморного моря. Этот турецкий термальный курорт уникален своими целебными минеральными источниками, а еще редкой для страны особенностью: несмотря на мировую известность, он недостаточно популярен у туристов. Инфраструктура: - охрана; - бассейн; - ресторан; - видеонаблюдение; - парковка; - зона отдыха. Расположение: - До центра Стамбула - 45 минут; - До международного аэропорта Сабиха Гекчен - 30 минут. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс BEYTTURK ORMAN PROJECT
Жилой комплекс BEYTTURK ORMAN PROJECT
Korukoey, Турция
от
€122,987
Площадь 168 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Beytturk Orman — это уникальный и востребованный жилой проект, предлагающий на продажу элегантные квартиры от 1+1 до 4+1 в Ялова. Эти невероятные апартаменты предоставят вам захватывающий вид на лес с одной стороны и великолепный вид на Мраморное море с другой. Инфраструктура: - 24-часовая охрана; - сад; - открытый бассейн; - ресторан; - подземная парковка. Уникальное расположение Beytturk Orman Apartments также позволяет жильцам иметь легкий и быстрый доступ к основным достопримечательностям города. Эти удивительные апартаменты находятся всего в нескольких шагах от главной улицы и близко к ресторанам, кафе, магазинам, а также торговым центрам. Ялова - лучший выбор для тех инвесторов, которые ищут доступную недвижимость с большим приростом капитала. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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