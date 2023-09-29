Можно ли по-прежнему получить ВНЖ в Турции при покупке недвижимости? Какие районы Стамбула открыты для ВНЖ 2023? Что насчёт других популярных регионов страны? Исчерпывающие ответы — в нашем материале.

Контекст. Что происходит на турецком рынке недвижимости прямо сейчас

Ещё недавно получить вид на жительство Турции было довольно легко, но эти времена уже прошли — с 1 июля 2022 года в стране существует 1169 закрытых районов в 58 городах. Это означает, что иностранец, который решит там купить недвижимость, не сможет ни прописаться, ни жить в этой собственности. А значит, не может получить первичный ВНЖ и легально находиться в стране. Плюс, сейчас получить икамет можно, только если у вас есть недвижимость (сделать это по аренде уже нельзя, начиная с декабря 2022 года).

Полный список закрытых районов Турции можно скачать на сайте МВД. Но открытые районы, конечно, тоже есть — о них сегодня и пойдёт речь.

Стоит отметить, что начиная с 2022 года, турецкое правительство внесло изменения в правила получения гражданства и видов на жительство (ВНЖ) на основе владения недвижимостью. Теперь для получения ВНЖ требуется приобрести жилье на сумму не менее $75 тысяч в популярных регионах, таких как Стамбул и Анталия, и $59 тысяч в других регионах страны.

Что вообще даёт ВНЖ в Турции?

Турецкий вид на жительство — это не только возможность законно проживать в стране долгое время. Оно предоставляет целый ряд привилегий:

Возможность открывать счета в различных местных банках. Не все финансовые учреждения готовы сотрудничать с иностранцами, не имеющими ВНЖ.

Легкость оформления местной сим-карты. Туристические сим-карты стоят гораздо дороже и, к тому же, они часто блокируются через 1-2 месяца использования.

Возможность отправить своего ребенка в местную школу. Без вида на жительство это может быть проблематично.

Приобретение именного проездного, что позволяет экономить на общественном транспорте. Для туристов доступны только неименные проездные, которые часто обходятся дороже.

Возможность проживать в стране без необходимости покидать ее каждые 60 дней. Пока ваше ВНЖ действительно, вы не обязаны покидать территорию страны.

Экономия на культурных развлечениях, например, на билетах в музеи.

По данным за сентябрь 2023 года в Турции по существующим видам на жительство проживает чуть более 1,2 млн иностранцев, в 2022 году было 1,3 млн. Больше всего иностранцев зарегистрировано в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Список открытых районов Турции для получения ВНЖ

Город Открытые районы Алания Центральная часть района Паяллар, Оба, Окурджалар, Тосмур, Центр, Джикджилли, Чиплаклы, Демирташ. Анталия Алтынташ, Кепез, Генчлик, Муратпаша. Стамбул Бахчешехир, Бююкчекмедже, Кадыкёй, Эюп, Ускюдар. Мерсин Мезитли.Томюк, Чешмели, Арпачбахшиш, часть микрорайонов в Енешихире Измир Чешме, Урла, Фоча, Байраклы. Алсанджак, Халкапынар (Конар). Бурса Муданья, Гемликский.

Проверить, подходит ли Ваш район для ВНЖ Турции можно на этой интерактивной карте районов Турции . Закрытые районы там выделены красным цветом, а открытые — зеленым.

Открытые районы Алании — что можно купить прямо сейчас

Открытые районы Стамбула — что можно купить прямо сейчас

Квартира 2 спальни Ускюдар, Турция €582,064 2 ванных комнат 90 м²

Квартира 2 спальни Ускюдар, Турция €458,017 2 ванных комнат 104 м² Количество этажей 7

Квартира 2 спальни Эюпсултан, Турция €229,009 1 ванных комнат 70 м² 2/6 Этаж

Открытые районы Измира — что можно купить прямо сейчас

Дом 3 спальни с видом на море Urla, Турция €573,000 6 Количество комнат 1 ванных комнат 320 м² Количество этажей 4

Открытые районы Бурсы — что можно купить прямо сейчас