Районы Турции, где иностранцы могут получить икамет путём покупки недвижимости
Можно ли по-прежнему получить ВНЖ в Турции при покупке недвижимости? Какие районы Стамбула открыты для ВНЖ 2023? Что насчёт других популярных регионов страны? Исчерпывающие ответы — в нашем материале.
Контекст. Что происходит на турецком рынке недвижимости прямо сейчас
Ещё недавно получить вид на жительство Турции было довольно легко, но эти времена уже прошли — с 1 июля 2022 года в стране существует 1169 закрытых районов в 58 городах. Это означает, что иностранец, который решит там купить недвижимость, не сможет ни прописаться, ни жить в этой собственности. А значит, не может получить первичный ВНЖ и легально находиться в стране. Плюс, сейчас получить икамет можно, только если у вас есть недвижимость (сделать это по аренде уже нельзя, начиная с декабря 2022 года).
Полный можно скачать на сайте МВД. Но открытые районы, конечно, тоже есть — о них сегодня и пойдёт речь.
Стоит отметить, что начиная с 2022 года, турецкое правительство внесло изменения в правила получения гражданства и видов на жительство (ВНЖ) на основе владения недвижимостью. Теперь для получения ВНЖ требуется приобрести жилье на сумму не менее $75 тысяч в популярных регионах, таких как Стамбул и Анталия, и $59 тысяч в других регионах страны.
Что вообще даёт ВНЖ в Турции?
Турецкий вид на жительство — это не только возможность законно проживать в стране долгое время. Оно предоставляет целый ряд привилегий:
- Возможность открывать счета в различных местных банках. Не все финансовые учреждения готовы сотрудничать с иностранцами, не имеющими ВНЖ.
- Легкость оформления местной сим-карты. Туристические сим-карты стоят гораздо дороже и, к тому же, они часто блокируются через 1-2 месяца использования.
- Возможность отправить своего ребенка в местную школу. Без вида на жительство это может быть проблематично.
- Приобретение именного проездного, что позволяет экономить на общественном транспорте. Для туристов доступны только неименные проездные, которые часто обходятся дороже.
- Возможность проживать в стране без необходимости покидать ее каждые 60 дней. Пока ваше ВНЖ действительно, вы не обязаны покидать территорию страны.
- Экономия на культурных развлечениях, например, на билетах в музеи.
По данным за сентябрь 2023 года в Турции чуть более 1,2 млн иностранцев, в 2022 году было 1,3 млн. Больше всего иностранцев зарегистрировано в Стамбуле, Анталье и Анкаре.
Список открытых районов Турции для получения ВНЖ
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Проверить, подходит ли Ваш район для ВНЖ Турции можно на этой . Закрытые районы там выделены красным цветом, а открытые — зеленым.
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Однако важно отметить, что всё-таки есть — так сказал эксперт местного рынка в нашем недавнем интервью. Плюс, мы узнали, что правительство страны сейчас подготавливает для иностранцев новую систему виз для проживания. Продолжение, по всей видимости, следует.