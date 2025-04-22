Вилла Mali Thai Pool

Си Сунтон, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и уединения. Punyisa Luxury Villas Bang Jo подходит как для постоянного проживания, так и для высокодоходных инвестиций. О локации: Расположен в престижном районе Бангтао, Пхуке…