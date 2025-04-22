Вилла Mali Thai Pool

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До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивный жилой комплекс включает 21 виллу и 40 апартаментов премиум-класса на общей площади 12,000 кв.м. Виллы предлагают 2 этажа и 4-5 спальных комнат. Апартаменты расположены в 6-этажном здании с бассейном и зоной BBQ на крыше. Комплекс рас…
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Кому подходит:
Manisa Villas – Phase II Pasak идеально подходит для тех, кто ищет сочетание уюта и роскоши в окружении природы. Это отличное решение для семейного отдыха, постоянного проживания или сдачи в аренду.
О локации:
Проект расположен в районе…
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Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и уединения. Punyisa Luxury Villas Bang Jo подходит как для постоянного проживания, так и для высокодоходных инвестиций.
О локации:
Расположен в престижном районе Бангтао, Пхуке…