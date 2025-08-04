Вилла MONO Oxygen Bangtao Beach

Уникальная инвестиционная возможность!

Доходность от аренды: до 6% годовых!

Включены: встроенная кухня, шкафы, онсэн-ванна, кондиционеры, Smart Home!

MONO Oxygen Bangtao Beach - премиальные двухэтажные виллы с частным бассейном и японской онсэн-ванной в 10 минутах пешком от пляжа Бангтао, идеальный выбор для аренды и личного проживания.

Удобства: частный бассейн 9×3 м, японская onsen-ванна, парковка на 2 авто, закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение, сад, терраса, зона барбекю.

Расположение:

- до пляжа: 10–15 минут пешком до Bangtao Beach;

- рядом: кафе, рестораны, Porto de Phuket, Boat Avenue;

- отличное расположение между Laguna, пляжем и аэропортом.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.