  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Вилла MONO Oxygen Bangtao Beach

Вилла MONO Oxygen Bangtao Beach

Пхукет, Таиланд
от
$709,130
;
13
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27385
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Уникальная инвестиционная возможность!
Доходность от аренды: до 6% годовых!
Включены: встроенная кухня, шкафы, онсэн-ванна, кондиционеры, Smart Home!

MONO Oxygen Bangtao Beach - премиальные двухэтажные виллы с частным бассейном и японской онсэн-ванной в 10 минутах пешком от пляжа Бангтао, идеальный выбор для аренды и личного проживания.

Удобства: частный бассейн 9×3 м, японская onsen-ванна, парковка на 2 авто, закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение, сад, терраса, зона барбекю.

Расположение:

- до пляжа: 10–15 минут пешком до Bangtao Beach;
- рядом: кафе, рестораны, Porto de Phuket, Boat Avenue;
- отличное расположение между Laguna, пляжем и аэропортом.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Чалонг, Таиланд
от
$525,296
Вилла LuxPride 4
Си Сунтон, Таиланд
от
$649,003
Вилла Thala Phuket
Си Сунтон, Таиланд
от
$333,135
Вилла Veyla Natai Beachfront Villas
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
от
$2,05 млн
Вилла Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Вы просматриваете
Вилла MONO Oxygen Bangtao Beach
Пхукет, Таиланд
от
$709,130
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Банг Саре, Таиланд
от
$266,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Очаровательная двухэтажная вилла люкс класса Layan Bangsare Villas на берегу Сиамского залива! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Есть рассрочка! Вилла меблирована! Удобства: личный бас…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 907 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в гармонии с природой. Подходит для инвесторов, семей и взыскательных покупателей, ищущих уникальное сочетание комфорта и экзотики. О локации: Island Collection находится рядом с …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Aileen Villas Layan
Вилла Aileen Villas Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$475,462
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 230–430 м²
5 объектов недвижимости 5
До моря 1800 мО комплексе:Комплекс состоит из 40 частных вилл с бассейном, расположенных на живописных холмах. Все виллы сдаются с чистовой отделкой, установленной сантехникой, системой кондиционирования, бассейном и садом. Полный мебельный пакет можно приобрести за доплату ($43,000 - $57,00…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации