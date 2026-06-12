Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)

Проект - Раваяна
Остров Пхукет (Таиланд)
Материал стен - газосиликатные блоки
❖ Стоимость:
квартиры - студии площадью от 37.60 м² от 140К $
1-спальной квартиры площадью от 72,60 м² от 309К $
2-спальной квартиры площадью от 62,60 м² от 230К $ и
2-спальной квартиры площадью от 71,20 м² с индивидуальным выходом в бассейн начинается от 324К $
Также для покупки доступны и другие площади.
* На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.
** Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать Вам выгодный вариант перепродажи.
❖ Дата постройки 1-й квартал 2025 г.
❖ Расстояние до моря - 30 метров до Раваи.
❖ Гарантируемый доход - от 7% на 3 года
При стоимости квартиры в 140К $ ежегодный доход составит от 9.8К $.
❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold.
❖ Рассрочка на время стройки
Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.
Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.
❖ Возможно дистанционное оформление сделки
❖ Возможна оплата критовалютой
❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)
❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%
❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.
❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.
?Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.
? 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ
Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад
? Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.
❖ В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов.
❖ Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.
❖ Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.
Раваи
Инфраструктура проекта в Раваи
Процедура оформления сделки:
Резервация (задаток/депозит) - от 3К $
*Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.
**Депозит невозвратный
Если Вы не в Таиланде, то договор в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.
Далее оплата согласно графику в договоре
Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):
Регистрация права собственности:
Freеhold - 6,3%
Leasehold - 1,1%
Установка счетчиков воды и света
Ежегодные платежи:
Обслуживание общих территорий
Капитальный ремонт
?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС