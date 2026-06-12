Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)

Проект - Раваяна

Остров Пхукет (Таиланд)

Материал стен - газосиликатные блоки

❖ Стоимость:

квартиры - студии площадью от 37.60 м² от 140К $

1-спальной квартиры площадью от 72,60 м² от 309К $

2-спальной квартиры площадью от 62,60 м² от 230К $ и

2-спальной квартиры площадью от 71,20 м² с индивидуальным выходом в бассейн начинается от 324К $

Также для покупки доступны и другие площади.

* На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.

** Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать Вам выгодный вариант перепродажи.

❖ Дата постройки 1-й квартал 2025 г.

❖ Расстояние до моря - 30 метров до Раваи.

❖ Гарантируемый доход - от 7% на 3 года

При стоимости квартиры в 140К $ ежегодный доход составит от 9.8К $.

❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold.

❖ Рассрочка на время стройки

Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.

Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.

❖ Возможно дистанционное оформление сделки

❖ Возможна оплата критовалютой

❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)

❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%

❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.

❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.

?Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.

? 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ

Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад

? Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.

❖ В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов.

❖ Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.

❖ Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.

Раваи

Преимущества локации:

Самый большой округ Пхукета

Расположен на юге острова

Популярен у экспатов и зимовщиков

Удобная транспортная доступность

Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи

5 км до пирса Чалонг

40 км до международного Аэропорта

Инфраструктура проекта в Раваи

Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет

Спортивный комплекс и тренажерный зал

Теннисный корт

3 общих бассейна с панорамным видом на море

Частная международная школа (программа Cambridge)

Частный детский сад

Детский развлекательный парк и батутный центр

Клиника профессионального омоложения

Рестораны и британский паб

SPA и косметология

Подземный паркинг

Процедура оформления сделки:

Резервация (задаток/депозит) - от 3К $

*Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.

**Депозит невозвратный

Если Вы не в Таиланде, то договор в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.

Далее оплата согласно графику в договоре

Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):

Регистрация права собственности:

Freеhold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Установка счетчиков воды и света

Ежегодные платежи:

Обслуживание общих территорий

Капитальный ремонт

?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС