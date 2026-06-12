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Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)

Пхукет, Таиланд
от
$140,000
;
36
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ID: 3911
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Проект - Раваяна

Остров Пхукет (Таиланд)

Материал стен - газосиликатные блоки

❖ Стоимость:

квартиры - студии  площадью от 37.60 м² от 140К $

1-спальной квартиры площадью от 72,60 м² от 309К $

2-спальной квартиры площадью от 62,60 м² от 230К $ и

2-спальной квартиры площадью от 71,20 м²  с индивидуальным выходом в бассейн начинается от 324К $

Также для покупки доступны и другие площади.

* На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.

** Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать Вам выгодный вариант перепродажи.

❖ Дата постройки 1-й квартал 2025 г.

❖ Расстояние до моря - 30 метров до Раваи.

❖ Гарантируемый доход - от 7% на 3 года

При стоимости квартиры в 140К  $ ежегодный доход составит от 9.8К $.

❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold.

❖ Рассрочка на время стройки

Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.

Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.

❖ Возможно дистанционное оформление сделки

❖ Возможна оплата критовалютой

❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)

❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%

❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.

❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.

?Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.                                                

? 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                

Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад                 

? Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.             

❖ В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов.                                                      

❖ Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.                                                           

❖ Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.                                        

Раваи

  • Преимущества локации:
  • Самый большой округ Пхукета
  • Расположен на юге острова
  • Популярен у экспатов и зимовщиков
  • Удобная транспортная доступность
  • Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи
  • 5 км до пирса Чалонг
  • 40 км до  международного Аэропорта                                                          

Инфраструктура проекта в Раваи                                                   

  • Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет                 
  • Спортивный комплекс и тренажерный зал                                           
  • Теннисный корт                                              
  • 3 общих бассейна с панорамным видом на море
  • Частная международная школа (программа Cambridge)                                
  • Частный детский сад
  • Детский развлекательный парк и батутный центр                                           
  • Клиника профессионального омоложения                                           
  • Рестораны и британский паб
  • SPA и косметология
  • Подземный паркинг

Процедура оформления сделки:

Резервация (задаток/депозит) - от 3К $

*Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.

**Депозит невозвратный

Если Вы не в Таиланде, то договор в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.

Далее оплата согласно графику в договоре

Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):

Регистрация права собственности:

Freеhold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Установка счетчиков воды и света

Ежегодные платежи:

Обслуживание общих территорий

Капитальный ремонт

?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС

 

 

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.6 – 72.6
Цена за м², USD 3,723 – 4,256
Цена квартиры, USD 140,000 – 309,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 62.6 – 71.2
Цена за м², USD 3,674 – 4,551
Цена квартиры, USD 230,000 – 324,000

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)
Пхукет, Таиланд
от
$140,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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