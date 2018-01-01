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Utopia Dream

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
6
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О комплексе

Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот центр будет включать в себя зону для купания в японском саду, расслабляющие спа-центры, караоке-зал, кинозал, ресторан-буфет из морепродуктов, зоны отдыха в японском стиле и многое другое, чтобы удовлетворить все потребности клиентов, обслуживание будет доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он предоставит возможность всем туристам, местным жителям и местным жителям иметь простой выбор множества услуг и удобств в любое время дня и ночи в южной части Пхукета.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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