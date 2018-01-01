Utopia Dream

Пхукет, Таиланд

от €1,45 млн

260–336 м² 2

Angsana Beachfront Residences — это уникальный жилой комплекс на первой пляжной линии в окружении тропической зелени, живописных лагун и курортов премиум-класса. Апартаменты Angsana это современные резиденции с 2 или 3 спальнями, частным бассейном и видом на море Комплекс состоит из небольших 3-этажных зданий, каждое из которых делится на 6 апартаментов. Квартиры на первом этаже со своим тропическим садом. Третий этаж занимают пентхаусы с бассейном на крыше. Внутри каждой квартиры вас ждут просторные светлые комнаты, стильная и качественная отделка. К каждой спальни прилегает личная ванная комната, на территории всех резиденций расположены просторные террасы с личным бассейном и видом на море В стоимость апартаментов уже включена встроенная мебель и бытовая техника. Приобретая апартаменты в Angsana Beachfront Residences вы вступаете в Sanctuary Club — глобальную клубную сеть с эксклюзивными предложениями и скидками в 40 курортах и отелях, 60 спа-центрах, 80 магазинах сети Banyan Tree Group по всему миру. Вы также получаете членство в гольф-клубе Laguna Phuket Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни. Компания Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited приобрела участок Лагуна Пхукет на заре 1980-х годов и превратила бесплодный оловянный рудник в первый интегрированный курортный комплекс в Азии. Компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются. На сегодняшний день Laguna Property зарекомендовало себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработало безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет.