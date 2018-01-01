Отель Utopia Central расположен всего в 3 км от Central Festival, одного из крупнейших торговых центров Пхукета. Он также находится в непосредственной близости от других крупных магазинов и магазинов, таких как Tesco Lotus, Big C Supercenter и Siam Makro. Международная больница Сириродж находится в 5 минутах ходьбы и расположена на одной из главных деловых артерий Пхукета, где есть магазины многих брендов мирового уровня. Знаменитый торговый центр Central Festival на Пхукете, торговый центр Index Living, BMW, Hyundai, IKEA и многие другие представлены в этом районе, поэтому покупка чего-либо в других местах, от домашнего декора и бытовой техники до автомобилей, становится ненужной.

Территория вокруг комплекса Utopia Central богата природной красотой, парками, загородными клубами и полями для гольфа. Здесь расположены три лучших поля для гольфа Пхукета – гольф-клубы Loch Palm и Red Mountain, а также загородный клуб Пхукета. Рядом с 18-й лункой загородного клуба находится плотина Банг-Вад, озеро и крупнейший источник пресной воды на Пхукете. Также неподалеку находится аквапарк Пхукета, а еще дальше — канатная дорога Jungle Bungy Jump и летающий Хануман в джунглях для любителей отдыха на свежем воздухе.