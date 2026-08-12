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Бунгало у моря в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
527
Аликанте
1323
Марина-Баха
71
Ориуэла
67
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1 объект найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
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Недорогая
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