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Бунгало с гаражом в Валенсии, Испания

Торревьеха
122
Аликанте
3
Аликанте
600
Марина-Баха
53
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48 объектов найдено
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный бунгало в Санта-Поле, площадь 88 м2 - US8353 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь …
$231,052
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
3 bedrooms, 1 bathroomArea: 88 m2.Solarium: 26 m2.The Bungalow is situated by sea.New Build.…
$217,418
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$309,154
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$320,001
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117284 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$320,001
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Новый Бунгало в Finestrat - IM119195 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 131 m2.Terr…
$205,994
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, площадь 88 м2 - US117293 3 спальни, 1 ванная комн…
$218,035
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало с видом на море в Finestrat - IM119211 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров: …
$205,994
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Современный Новый Бунгало в Torrevieja, 3 спальни, площадь 128 м2 - AGI115467 3 спальни, 2 в…
$201,221
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117286 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковра…
$214,781
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US8358 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
$316,747
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117290 3 спальни, 1 ванная комната.…
$231,052
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, площадь 152 м2 - US8355 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$347,120
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$316,747
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, площадь 128 м2 - AGI115462 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$216,408
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
$309,154
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 150 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 49 m2.The Bungalow is situated b…
$308,279
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Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивая вилла в Бенидорме, до моря 600 м - TZ119502 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$1,36 млн
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Современное новое бунгало в Финестрате, Коста Бланка, Испания - IM119205 2 спальни, 2 ванные…
$205,994
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Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
The highs of Alicante is located in a natural environment, at the foot of the Sierra del Cab…
$373,293
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - AGI115471 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
$227,255
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115459 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 …
$194,713
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Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Премиум-класс дом в Бенидорме, 3 спальни, площадь 298 м2 - TZ7350 3 спальни, 2 ванные комнат…
$1,49 млн
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$201,085
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало в Torrevieja, 3 спальни - AGI115472 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115463 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая п…
$194,713
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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