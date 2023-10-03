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Бунгало с бассейном в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
345
Торревьеха
166
Pilar de la Horadada
78
Бах-Виналопо
46
Santa Pola
41
Марина-Баха
39
Orihuela
37
Сан-Мигель-де-Салинас
23
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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