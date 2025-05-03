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Бунгало с террасой в Валенсии, Испания

Торревьеха
122
Аликанте
3
Аликанте
600
Марина-Баха
53
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109 объектов найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$275,509
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бунгало на первом этаже в Residencial Marbella 6 , в Торребланке , Торревьеха , Коста Бланка…
$139,962
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Бунгало в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Бунгало
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Просторные бунгало на первом этаже с 3 спальнями в сельской местности в Ондон-де-лас-Ньевес.…
$205,918
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$266,849
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Бунгало с 3 спальнями под ключ в Лос Балконес. Урбанизация, состоящая из бунгало на первом э…
$288,470
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Современный новый бунгало в Ориуэла Коста - OP7185 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$162,713
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
$484,483
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс современных бунгало в П…
$253,646
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается бунгало на первом этаже в районе Торрета 2, недалеко от торгового центра Habaneras…
$70,519
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Красивое бунгало на верхнем этаже с солярием на продажу в районе Нуэва Торревьеха в нескольк…
$102,280
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Бунгало на первом этаже на углу с террасой 35 м2 в Торребланке , Торревьеха. Бунгало находит…
$118,322
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало на первом этаже резиденции в Лос Балконес, Торревьеха. Резиденция состоит из 136 рос…
$247,517
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новый маркетинг средиземноморских домов с 2 и 3 спальнями. Недвижимость на первом этаже имее…
$376,820
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Элитные новые апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни, площадь 88 м2 - DI6363 2 спальн…
$175,187
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания - AGI5771 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковров…
$303,676
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Лос Балконес . Квартиры с 2 спальнями на первом этаж…
$246,839
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается просторное бунгало на двух этажах и солярий на третьем этаже. С беспрепятственным …
$166,878
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Продается бунгало на первом этаже с двумя квартирами , каждая с отдельным входом в Торре ла …
$263,774
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается одноэтажное бунгало с частной парковкой и общим бассейном в Агуа Нуэвас, Торревьех…
$124,092
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
$269,050
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Современный Новый Бунгало в Torrevieja, 3 спальни, площадь 128 м2 - AGI115467 3 спальни, 2 в…
$201,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$286,276
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В самом сердце Агуас-Нуэвас, одного из самых представительных районов Торревьехи, этот углов…
$177,644
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$237,827
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТОВ В ПИЛАР ДЕ ЛА ГОРАДАДА Новый жилой комплекс из…
$242,134
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Квартиры с 1 спальней с туристической лицензией в Кальпе. Квартиры с 1 спальней и 1 ванной к…
$177,026
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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