Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Валенсия
  5. Бунгало

Бунгало возле озера в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
345
Торревьеха
166
Pilar de la Horadada
78
Бах-Виналопо
46
Santa Pola
41
Марина-Баха
39
Orihuela
37
Сан-Мигель-де-Салинас
23
Показать больше
Бунгало В архив
Очистить
8 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
€234,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€261,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
€242,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
€246,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
€238,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
€211,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти