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Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II

La Linea de la Concepcion, Испания
от
$481,226
;
15
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ID: 39526
ID новостройки на Realting
In CRM: 229707265
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Campo de Gibraltar
  • Город
    La Linea de la Concepcion
  • Адрес
    Calle Las Camelias

О комплексе

Перевод
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English English
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for you to enjoy every day. You'll find a beautiful garden where you can extend your home. The complex consists of 2- and 3-bedroom multi-family homes with parking and storage. Within the extensive communal areas, you'll find a wide variety of plants surrounding the swimming pool, as well as a gym, an outdoor meditation area, a spa, a community room with co-working space, a beach volleyball court, and a children's play area. A strategic and privileged location that will provide you with all the essential services and leisure activities you need, in addition to a wide range of sports and cultural activities. Surrounded by everything you need. From Alcaidesa beach, just 5 minutes away, to renowned golf courses, polo clubs, a shopping center, the Sotogrande Marina, and well-known restaurants and bars. The complex is divided into two phases: Phase 1, comprising blocks 4, 5, and 6 Phase 2, comprising blocks 1, 2, and 3.

Местонахождение на карте

La Linea de la Concepcion, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II
La Linea de la Concepcion, Испания
от
$481,226
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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