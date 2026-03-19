  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Жилой квартал Torreblanca Heights

Жилой квартал Torreblanca Heights

Фуэнхирола, Испания
от
$483,501
;
10
Оставить заявку
ID: 39023
ID новостройки на Realting
In CRM: 614820145
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Calle Pensamiento, 67

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Welcome to this new development consisting of 36 flats with 2, 3 and 4 bedrooms. Panoramic views from sunset to sunrise! This residence boasts terraces with breathtaking sea views of the Costa del Sol thanks to its exceptional hilltop position. Each unit comes with two parking spaces and a storage room. The communal areas of the residence include swimming pool, green areas, gymnasium and sauna and a social centre for meetings. The project belongs to Fuengirola, a vibrant coastal town in the province of Malaga known for its excellent infrastructure and wide range of amenities such as water sports, sandy beaches, nightlife and numerous bars and restaurants. Features: - Swimming Pool Green Zones and Communal Area, ‘chill out’ and Lift. - Parking x2 for each unit x1 Storeroom Gym and Sauna - Nearby: airport, Fuengirola train station 2.7 km, green parks (Las Presas, Europa) and all sandy beaches. - Connection to AP7 open from the residential complex, easier! faster! - Shuttle transfer from the project to train station (Fuengirola) and beaches. Construction is already underway, and with only a few apartments available, this is your chance to secure a truly special property on the Costa del Sol. Whether you are looking for a stylish residence, a vacation getaway, or a smart investment, you have it all here.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa Oak
San Roque, Испания
от
$10,01 млн
Жилой квартал LAGUNA ONE
Михас, Испания
от
$285,323
Жилой квартал Nexus Residences Benalmádena
Benalmadena, Испания
от
$596,129
Жилой квартал Emerald View
Михас, Испания
от
$847,549
Жилой квартал Riviera Hill
Михас, Испания
от
$329,918
Вы просматриваете
Жилой квартал Torreblanca Heights
Фуэнхирола, Испания
от
$483,501
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Показать все Жилой квартал Casa Koi
Жилой квартал Casa Koi
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,82 млн
A contemporary villa positioned frontline to Las Brisas Golf Course in Marbella, offering direct views across the fairways toward La Concha mountain. The property combines clean architectural lines with warm natural materials, creating a balanced interior defined by oak detailing, stone surf…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$1,28 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны. Квар…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации