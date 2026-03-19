Жилой квартал Premier Residencial

Предсказатель Жилой, большой многоквартирный дом, предлагающий 76 домов, расположенных на пяти этажах плюс чердак. Жилой комплекс имеет общие зоны, которые включают социальную гостиную, туалеты, бассейн, зелень и парковку для велосипедов. В подвальных этажах есть парковочные места для автомобилей и складские помещения. Эксклюзивный дизайн-проект со всеми удобствами для максимального комфорта и благополучия, расположенный в одном из лучших жилых районов Коста-дель-Соль, с самой большой проекцией городского развития на пересечении Михаса и Фуэнхиролы, Малага. Великолепные дома с большими террасами от 1 до 3 спален с меблированными кухнями. Некоторые из домов на первом этаже имеют частные садовые зоны, а те, которые расположены на мансардном этаже, предлагают возможность установки бассейна. Они имеют элегантный дизайн, который учитывает каждую деталь, чтобы предложить самое высокое качество материалов и отделки. С точки зрения оборудования, они имеют двойное остекление, кондиционирование горячего воздуха и аэротермальную систему для достижения наилучшей температуры в любое время года и большей экономии энергии. Гибкий проект, который позволяет клиенту без дополнительных затрат выбирать альтернативную отделку интерьера и элементы ванной комнаты, такие как напольное покрытие, плитка, кухонная мебель, поднос для душа или ванна. Лучшие удобства для тех, кто требует максимальной гарантии и благополучия. Предсказатель Жилой комплекс расположен в Михасе, центре Коста-дель-Соль в Малаге, и в новейшей городской застройке города «Лас-Лагунас». Привилегированный анклав в идеальном месте, с прямым подключением к автомагистрали A-7 и автомагистрали AP-7, а также с отличными удобствами и услугами, такими как предстоящий Большой парк Коста-дель-Соль площадью более 350 000 м2 и будущая больница Михас. Район с супермаркетами и крупными торговыми центрами, такими как Mercadona, El Corte Inglés и Miramar, а также гольф-клубами, ипподромом и пристанью Fuengirola. PREMIER находится в 10 минутах от основных пляжей в этом районе, в 20 минутах от международного аэропорта Малаги, всего в получасе езды от города Малага, а также очень близко к другим городам, таким как Марбелья, Бенальмадена или Торремолинос.