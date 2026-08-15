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Дома с бассейном в Марине-Бахе, Испания

;
Бенидорм
117
Альтеа
192
Ла-Нусия
141
Вильяхойоса
46
86 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
Фантастическая большая вилла с террасой на крыше, общим бассейном, кортом для падел-тенниса …
$676,158
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Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Современная вилла, готовая к заселению, с инфинити-бассейном и панорамным видом на море, рас…
$2,60 млн
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
НДС
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Площадь 125 м²
Окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, отель Polop Hills предлагает вам идеальное соч…
$562,766
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Невероятная современная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и захватывающим…
$781,245
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Двухквартирная вилла премиум-класса с частным бассейном, большой террасой на крыше и подвало…
$526,617
НДС
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TekceTekce
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
$637,566
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Код: 20260707102003 Продаётся современная отдельная вилла в новом премиальном комплексе P…
$513,485
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Вилла 5 комнат в Polop, Испания
Вилла 5 комнат
Polop, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Потрясающая двухквартирная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше, подвалом, в…
$709,327
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,91 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Большая вилла с бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположенная напр…
$805,400
НДС
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Превосходная вилла с частным бассейном, красивым садом и потрясающим видом на море и Бенидор…
$1,22 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,89 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с частным бассейном. Большой сад, большие террасы расположены в премиально…
$3,11 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
Количество этажей 2
Просторная роскошная вилла в престижном месте с бассейном и большой террасой на крыше с прек…
$809,022
НДС
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Вилла 5 комнат в lAlfas del Pi, Испания
Вилла 5 комнат
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Элегантная вилла с доступом к ключу с спальнями с видом на море, частным бассейном и красивы…
$1,01 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Впечатляющая вилла с потрясающими видами на море, частным бассейном и залитой солнцем террас…
$2,53 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Красивый таунхаус с частными садами, просторными открытыми зонами для проживания, бассейнами…
$490,085
НДС
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Площадь 125 м²
Окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, отель Polop Hills предлагает вам идеальное соч…
$551,042
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202125 Вилла №8 в комплексе Polop16 отличается сбалансированным сочетанием жи…
$604,403
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Дом в Finestrat, Испания
Дом
Finestrat, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
По мере приближения завершения этих потрясающих вилл воспользуйтесь возможностью выбрать меж…
$637,566
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, расположенная в привилегированном районе недалеко от Бенидорма, с частным …
$1,11 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Фантастический роскошный таунхаус с террасой, частным бассейном и гаражом, расположенный в п…
$568,851
НДС
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
НДС
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202457 Вилла №10 — одно из наиболее технологичных предложений комплекса Polop…
$614,517
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 313 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$882,337
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большими террасами и впечатляющим видом на море, расположенная …
$2,45 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Готовая вилла премиум-класса с частным бассейном, большим садом, большими террасами и потряс…
$1,04 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Роскошная вилла с частным бассейном, просторным садом и великолепным видом на море, располож…
$554,202
НДС
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Вилла 9 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 9 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Количество этажей 1
Просторная, полностью меблированная вилла с потрясающим панорамным видом на море и бассейном…
$1,31 млн
НДС
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Типы недвижимости в Марине-Бахе

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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