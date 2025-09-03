Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Поле для гольфа

Продажа домов около гольф-клуба в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
24 объекта найдено
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Villas with independent plots, situated in a uniq…
$539,774
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Планировка каждого дома на его участке выбра…
$648,820
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
$757,865
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. Его расположение позволяет вам на…
$1,53 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Планировка каждого дома на его участке выбра…
$736,056
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Впечатляющая вилла и Finestrat, Коста Бланка, Аликанте. Все 11 независимых вилл в Сьерра-Кор…
$871,272
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается вилла в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс состоит из…
$372,935
Оставить заявку
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
Оставить заявку
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96 млн
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Вилла с видом на море в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жилой комплекс сост…
$599,749
Оставить заявку
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
$526,104
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Modern villa in Finestrat Hills, Costa Blanca This villa was delivered in July 2019 and is o…
$676,081
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Villas for sale in Balcón de Finestrat, Costa Blanca An exclusive complex of 9 detached vill…
$708,795
Оставить заявку
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 501 м²
$1,78 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Beautiful villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A complex made up of 11 unique and diff…
$975,956
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
$1,36 млн
Оставить заявку
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
$338,985
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Independent villas in Finestrat, Costa Blanca Each house has 3 bedrooms and 3 bathrooms, pri…
$598,659
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новая вилла в Полоп, 3 спальни - LBD119508 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 100 m…
$412,205
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 100 m2.Plot size: 400 m2.Terrace: 9 m2, garden: 160 m2, built a…
$356,955
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Townhouses in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The townhouses have 3 bedrooms and 3 bathroo…
$405,649
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
One floor villa in La Nucia, Costa Blanca The house has a constructed area of 350 m2 distrib…
$779,674
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Beautiful villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A complex made up of 11 unique and diff…
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Independent villas in Finestrat, Costa Blanca Each house has 3 bedrooms and 3 bathrooms, pri…
$718,609
Оставить заявку

Типы недвижимости в Марине-Бахе

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти