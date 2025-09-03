Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа домов с террасой в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
275 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Таунхаус в жилом комплексе El Pinar, на курорте Sierra Cortina (Финестрат) Площадь составляе…
$344,408
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Прекрасная вилла в ремонте в Альтеа Ла Велла, недалеко от гольф-клуба Альтеа. Вы можете выбр…
$821,019
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Отличная вилла полностью на первом этаже в центре Альбира. Если вы ищете виллу со всем на од…
$756,968
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Виллы в Финестрате до моря - 3,5 км | до аэропорта Аликанте - 57 км  2-4 спальни | от 143.…
$1,34 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
В одном из самых эксклюзивных районов Коста-Бланки мы представляем вам эту впечатляющую угло…
$1,14 млн
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45 млн
Дом 2 спальни в Altea, Испания
Дом 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Mediterranean charm in the heart of Altea's Old Town Discover this gem located in the ico…
$701,094
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошная вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты, 100м2…
$510,332
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Villas with independent plots, situated in a uniq…
$539,774
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Красивая эксклюзивная вилла в Albir. С 3 спальнями. Частный бассейн, гараж на 2 машины, сад …
$856,736
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Роскошные виллы с видом на море в Бенидорме. Роскошные виллы с садом и частным бассейном в Б…
$1,10 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
Luxury villa in El Albir, Alicante, Costa Blanca An impressive luxury villa located in the b…
$1,36 млн
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями, с частным участком и солярием с видом на море. Эта новая урба…
$356,793
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Описание объекта недвижимости Добро пожаловать в этот очаровательный виллу, расположенную в …
$669,229
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
NOTAR представляет этот очаровательный и функциональный двухэтажный дом, расположенный в цен…
$1,06 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Средиземноморские виллы с частным бассейном, садом и парковкой, предлагающие непревзойденные…
$739,061
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Просторные современные виллы с 2 и 3 спальнями недалеко от Бенидорма. Роскошные виллы между …
$447,771
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 702 м²
Большая, современная вилла в высоком качестве. В этом доме есть все, что вы можете пожелать …
$4,60 млн
Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Премиум-класс дом в Бенидорме, 3 спальни, площадь 298 м2 - TZ7350 3 спальни, 2 ванные комнат…
$1,49 млн
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями Комплекс Villas Miramar состоит из независимых вилл, расположе…
$1,39 млн
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$943,494
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Вилла с видом на горы в Finestrat - PG1110242 5 спален, 4 ванные комнаты. Ковровая зона: 204…
$686,430
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Великолепная независимая вилла с большим участком 670 м2 с красивым садом и частным бассейно…
$515,126
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Планировка каждого дома на его участке выбра…
$648,820
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Предлагаем новую виллу в стиле Хай-тек в элитной охраняемой зоне Sierra Cortina с большими о…
$1,63 млн
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Недвижимость на продажу в урбанизации Белло Горизонте в Ла Нусии — трехэтажная вилла (346 м²…
$1,01 млн
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 305 м²
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
$536,816
Типы недвижимости в Марине-Бахе

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
