  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Продажа домов с садом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
99 объектов найдено
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
В одном из самых эксклюзивных районов Коста-Бланки мы представляем вам эту впечатляющую угло…
$1,14 млн
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Красивая эксклюзивная вилла в Albir. С 3 спальнями. Частный бассейн, гараж на 2 машины, сад …
$856,736
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Описание объекта недвижимости Добро пожаловать в этот очаровательный виллу, расположенную в …
$669,229
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 702 м²
Большая, современная вилла в высоком качестве. В этом доме есть все, что вы можете пожелать …
$4,60 млн
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Недвижимость на продажу в урбанизации Белло Горизонте в Ла Нусии — трехэтажная вилла (346 м²…
$1,01 млн
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 305 м²
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
$536,816
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Замечательная усадьба в деревенском стиле, расположенная в нижней части города Ринкон де Лой…
$1,63 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Красивая вилла включает в себя: кондиционер на первом и втором этажах, полы с подогревом в в…
$913,643
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
На продажу выставлен одноэтажный дом в районе Альфас-дель-Пи, Jardin de Alfaz. Дом и приле…
$616,854
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Polop, Испания
Дом
Polop, Испания
Площадь 231 м²
Роскошная жизнь в сердце Коста Бланки Откройте для себя очарование Полопа, живописного город…
$430,634
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Фантастическая вилла, которая была прекрасно отремонтирована в 2023 году по очень высоким ст…
$576,119
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$322,009
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Фантастическая роскошная вилла с видом на море в Финестрате-Бенидорме! Эта вилла имеет 3 кро…
$541,154
Шале 3 спальни в Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$436,843
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…
$659,435
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом, в котором хочется остаться жить или проводить все последующие отпуска в своей жизни. Ши…
$1,72 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Продается уютная вилла в тихой урбанизации Эль Ромераль. Дом просторный с 4 спальнями, двумя…
$523,744
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Эта уникальная вилла предлагает чудесное сочетание современного комфорта и нотки арабского д…
$756,519
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 600 м²
Очень близко к центру Альтеа-ла-Велья и всего в 15 минутах от Бенидорма и Кальпе. Недвижимос…
$2,39 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Уникальная возможность в самом сердце Альбира Вы всегда мечтали жить или инвестировать в…
$1,02 млн
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новые независимые и двухквартирные виллы в Балкон де Финестрат. К…
$640,638
Вилла в Benimantell, Испания
Вилла
Benimantell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 572 м²
Продается эксклюзивная индивидуальная вилла, расположенная в верхней части Бенимантель, Алик…
$974,944
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Новая вилла в современном стиле. Алтея. Вторая линия пляжа. Один жилой этаж с ухоженной терр…
$862,159
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Частный дом в урбанизации alfaz del pi 170 м², построенный с участком 450 м². Бассейна нет, …
$357,877
Дом 5 спален в Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 621 м²
На продажу выставлена недвижимость с большим потенциалом, благодаря своему расположению и пл…
$2,62 млн
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 3 спальни в Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом в пригороде Алтеи.  Дом одноэтажный (примерно 180 м²) и с…
$407,357
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Вилла расположена в районе «Entre Naranjos y Flores» в Альфаз-дель-Пи. Это трехэтажная вилла…
$1,74 млн
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 322 м²
Новое строительство 5 вилл, расположенных в эксклюзивном жилом районе Балкон-де-Финестрат. …
$1,48 млн
