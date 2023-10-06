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Дома с видом на море в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
262
Altea
83
Бенидорм
83
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
la Nucia
22
267 объектов найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 5 спален у моря в Finestrat, Испания
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Дом 4 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы, в ра…
€2,65 млн
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 3
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположена в известн…
€2,45 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 3/3
Роскошная Готовая Вилла с Видом на Море в Бенидорме, Аликанте Вилла расположена в горах Бени…
€2,65 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 562 м²
Роскошная вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня - 85 м2 Chambre…
€2,10 млн
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift в Finestrat, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 998 м²
Вилла впечатляющая в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня-95 м2 Chambr…
€3,95 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Дом 4 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Количество этажей 2
Представляем роскошную виллу площадью 590 кв.м., спроектированную в авангардном стиле, что о…
€880,000
Дом 5 спален у моря в Бенидорм, Испания
Дом 5 спален у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу площадью 520кв.м., расположенную в жилом районе между Бенидормом и Ла Нус…
€580,000
Дом 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем угловую виллу площадью 150 кв. м., расположенную в городе Альбир на участке 490…
€405,000
Дом 3 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
Представляем отличный дом площадью 288 кв. м. в Ла Нусии, расположенный на участке 546 кв.м.…
€395,000
Бунгало 4 спальни у моря в Altea, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Дом 4 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла площадью 236 кв. м. располагается на участке 330 кв.м. в очень тихом райо…
€526,400
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу площадью 340 кв.м., расположенную на территории 1800 кв.м., расп…
€650,000
Дом 7 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Представляем просторную виллу площадью 420 кв.м., расположенную на участке площадью 7500 кв.…
€585,000
Дом 5 спален у моря в Бенидорм, Испания
Дом 5 спален у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Представляем просторную виллу в жилом районе в центре Бенидорма. Дом площадью 354 кв.м. расп…
€650,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем прекрасную современную виллу площадью 150 кв.м., расположенную на одном этаже. …
€499,000
Дом 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
В продаже новая современная вилла в городе ФинестратДом расположен на участке площадью 446 к…
€720,000

Типы недвижимости в Марина-Баха

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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