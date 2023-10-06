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Испания
Жилая
Марина-Баха
Дома
Дома с видом на море в Марина-Баха, Испания
l Alfas del Pi
262
Altea
83
Бенидорм
83
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
la Nucia
22
Дом
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267 объектов найдено
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Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
6
4
538 м²
2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
3
3
150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
228 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
4
3
304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
231 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
227 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
230 м²
2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
5
4
900 м²
3
Представляем роскошную виллу с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы, в ра…
€2,65 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
204 м²
3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
351 м²
3
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположена в известн…
€2,45 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
150 м²
2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
3
280 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
5
700 м²
4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
5
900 м²
3/3
Роскошная Готовая Вилла с Видом на Море в Бенидорме, Аликанте Вилла расположена в горах Бени…
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
4
4
562 м²
Роскошная вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня - 85 м2 Chambre…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift
Finestrat, Испания
5
6
998 м²
Вилла впечатляющая в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня-95 м2 Chambr…
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
5
3
590 м²
2
Представляем роскошную виллу площадью 590 кв.м., спроектированную в авангардном стиле, что о…
€880,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Бенидорм, Испания
6
2
520 м²
2
Представляем виллу площадью 520кв.м., расположенную в жилом районе между Бенидормом и Ла Нус…
€580,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
3
150 м²
1
Представляем угловую виллу площадью 150 кв. м., расположенную в городе Альбир на участке 490…
€405,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
5
5
288 м²
3
Представляем отличный дом площадью 288 кв. м. в Ла Нусии, расположенный на участке 546 кв.м.…
€395,000
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
258 м²
3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
5
3
236 м²
3
Великолепная вилла площадью 236 кв. м. располагается на участке 330 кв.м. в очень тихом райо…
€526,400
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
8
3
340 м²
3
Представляем шикарную виллу площадью 340 кв.м., расположенную на территории 1800 кв.м., расп…
€650,000
Рекомендовать
Дом 7 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
9
4
420 м²
3
Представляем просторную виллу площадью 420 кв.м., расположенную на участке площадью 7500 кв.…
€585,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Бенидорм, Испания
6
3
354 м²
2
Представляем просторную виллу в жилом районе в центре Бенидорма. Дом площадью 354 кв.м. расп…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
2
150 м²
1
Представляем прекрасную современную виллу площадью 150 кв.м., расположенную на одном этаже. …
€499,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
3
159 м²
2
В продаже новая современная вилла в городе ФинестратДом расположен на участке площадью 446 к…
€720,000
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Типы недвижимости в Марина-Баха
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