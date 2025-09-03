Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа домов с гаражом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
137 объектов найдено
Дом 4 комнаты в la Nucia, Испания
Дом 4 комнаты
la Nucia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Роскошный оазис спокойствия в Ла-Нусии — виллы с собственным бассейном.Vila Natura — это экс…
$566,747
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Прекрасная вилла в ремонте в Альтеа Ла Велла, недалеко от гольф-клуба Альтеа. Вы можете выбр…
$821,019
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Отличная вилла полностью на первом этаже в центре Альбира. Если вы ищете виллу со всем на од…
$756,968
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Современная вилла в Полопе. Эта новая современная вилла расположена в живописном городе Поло…
$585,220
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
В одном из самых эксклюзивных районов Коста-Бланки мы представляем вам эту впечатляющую угло…
$1,14 млн
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45 млн
Дом 2 спальни в Altea, Испания
Дом 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Mediterranean charm in the heart of Altea's Old Town Discover this gem located in the ico…
$701,094
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошная вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты, 100м2…
$510,332
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
Luxury villa in El Albir, Alicante, Costa Blanca An impressive luxury villa located in the b…
$1,36 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 702 м²
Большая, современная вилла в высоком качестве. В этом доме есть все, что вы можете пожелать …
$4,60 млн
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Премиум-класс дом в Бенидорме, 3 спальни, площадь 298 м2 - TZ7350 3 спальни, 2 ванные комнат…
$1,49 млн
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла в городе Полоп.Город Полоп - небольшой город в пригороде Бенидор…
$838,654
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало с видом на море в Finestrat - IM119211 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров: …
$205,994
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A place magically located between the mountains a…
$648,820
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 322 м²
Luxury villas in Balcón de Finestrat, Costa Blanca Designer villas on large plots, with view…
$1,38 млн
Бунгало 3 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/5
Представляем новые апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в городе Финес…
$448,447
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Фантастическая красивая вилла полностью отремонтирована в тихом месте Альбира. Дом был отрем…
$925,281
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало в Финестрате, площадь 131 м2 - IM119199 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров:…
$205,994
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Расположен в городском центре Альбира, всего …
$1,25 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 459 м²
Красивый дом в Финестрат, Коста Бланка - PM117735 4 спальни, 4 ванные комнаты. Ковровая зона…
$2,36 млн
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Красивая вилла с частным бассейном и большим патио в Алтее Описание:   Добро пожаловать в …
$1,28 млн
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. Его расположение позволяет вам на…
$1,53 млн
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Потрясающая роскошная вилла, расположенная в красивом городке Алтея, на побережье Коста Блан…
$1,92 млн
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Фантастическая вилла, которая была прекрасно отремонтирована в 2023 году по очень высоким ст…
$576,119
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Планировка каждого дома на его участке выбра…
$736,056
Дом 5 комнат в la Nucia, Испания
Дом 5 комнат
la Nucia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в пригороде…
$698,878
Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Виллы Lidiamar: Эксклюзивность и комфорт в Финестрате.Представляем вашему вниманию Lidiamar …
$681,406
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$463,443
