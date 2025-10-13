Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Шале

Шале в Марине-Бахе, Испания

6 объектов найдено
Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
$247,432
Оставить заявку
Шале 3 спальни в Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$436,843
Оставить заявку
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 309 м²
$832,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Tut TravelTut Travel
Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
$262,561
Оставить заявку
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 212 м²
$583,870
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 349 м²
$799,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Estate Service 24Estate Service 24

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти