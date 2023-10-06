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Дома с видом на горы в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
262
Altea
83
Бенидорм
83
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
la Nucia
22
4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Этаж 4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
€329,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000

Типы недвижимости в Марина-Баха

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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