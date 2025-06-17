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Квартиры с террасой в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
773
Orihuela
730
Pilar de la Horadada
339
Гуардамар
336
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483 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Новый проект с апартаментами с 2 и 3 спальнями, расположенный в новом районе Вильямартин (пр…
$273,464
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
$285,699
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Квартира 2 спальни в Algorfa, Испания
Квартира 2 спальни
Algorfa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$178,244
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Урбанизация расположена в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемым природным…
$429,530
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
New residential in Torre de la Horadada, Costa Blanca, Alicante We are delighted to finally …
$425,168
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Apartments in El Raso, Guardamar del Segura, Costa Blanca A residential consisting of 175 ho…
$272,504
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$308,398
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
2 спальная квартира в долгосрочную аренду в Лос Дольсес (Вилламартин). Квартира для аренды н…
$1,041
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Элитные апартаменты в Guardamar del Segura, Испания - ER117480 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
$385,086
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Элитные новые апартаменты в Guardamar del Segura - ER117494 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
$392,680
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Пентхаусы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка Дома с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, гостиной, …
$345,674
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Трехкомнатная квартира на продажу в Лос Локос Бич , Торревьеха. Квартира находится на третье…
$116,276
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Apartments in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca, Alicante Houses on the ground floor with a …
$278,175
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Красивые односпальные квартиры Это резиденция класса люкс. Дом имеет частный гараж и оборудо…
$231,847
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
$347,855
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Гуардамар-дель-Сегура - это здание с 2-х и 3-х спальными апартаментами и всего в 700 метрах …
$332,140
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Квартира 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 229 м²
Эта современная вилла, созданная по индивидуальному заказу, является символом роскоши и элег…
$1,70 млн
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$303,475
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$232,738
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Penthouses in Orihuela Costa, Alicante, Costa Blanca A residential complex distributed in bl…
$596,151
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
$301,346
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартира площадью 133 квадратных метра на пляже Лос-Локос в Торревьехе, полностью отремонтир…
$203,483
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Duplex townhouses in Torre de la Horadada, Costa Blanca Duplex homes in Torre de la Horadada…
$423,096
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Апартаменты с 2 спальнями, парковкой и бассейном в Виллакосте. Квартира на первом этаже с 2 …
$207,946
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 5/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$548,648
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в La Mata, Испания
Квартира 2 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Прекрасная возможность приобрести квартиру на первой линии лучшего пляжа Торревьехи и его ок…
$177,644
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
$450,813
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Квартира 3 спальни в Benejuzar, Испания
Квартира 3 спальни
Benejuzar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
$99,588
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира с 2 спальнями в районе Торреламата (Торревьеха). КВАРТИРА ДЛЯ АРЕНДЫ НА ДОЛГИЙ СРОК…
$781
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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