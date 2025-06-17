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Квартиры с садом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
773
Orihuela
730
Pilar de la Horadada
339
Гуардамар
336
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112 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
$301,346
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
$450,813
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Красивая 2- спальная двухэтажная квартира всего в 700 метрах от пляжа Ла Мата в Торревьехе, …
$161,387
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира с садом на первом этаже с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе с …
$265,927
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 63 m2.Terrace: 14 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$183,886
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Прекрасная квартира на продажу в Росио-дель-Мар с фантастическим видом на побережье и Торрев…
$138,885
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Элегантный новый строительный проект всего в 800 метрах от километров песчаных пляжей. Уютны…
$396,200
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира с видом на море и рядом с пляжем Ла Мата в Торревьехе . Дом находится на первом эта…
$148,575
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 65 m2.Terrace: 12 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$182,804
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Квартира 4 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Эта элегантная вилла, выходящая на южную сторону, расположена на трех этажах: подвал, цоколь…
$2,12 млн
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Квартира 2 спальни в Algorfa, Испания
Квартира 2 спальни
Algorfa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Расположенные в La Finca Resort, апартаменты являются частью жилого комплекса. Эти светлые а…
$292,827
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартира на первом этаже в закрытом комплексе, с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, общей пл…
$236,858
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на верхнем этаже с собственной террасой на крыше, 2 спальнями, 2 ванными комнатами,…
$424,865
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с видом на море в Playa Flamenca - TR7302 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
$183,323
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Роскошная квартира с 2 спальнями в Пунта Прима недалеко от моря с 2 спальнями и 2 ванными ко…
$269,157
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Плайя Фламенка, до клюшек для гольфа 1000 м - TR114344 2 спальни, 2 ванн…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные новые апартаменты в Playa Flamenca, Коста Бланка, Испания - TR114340 2 спальни, …
$205,018
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, Коста Бланка, Испания - TR114348 2 спальни, 2 ван…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$228,874
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты у моря в Пунта Прима - GD114514 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$282,035
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в Миль Пальмерасе на второй линии моря. Жилой комплек…
$314,150
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Великолепные апартаменты рядом с морем в Torrevieja, Коста Бланка - AGI115574 2 спальни, 1 в…
$215,811
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Резиденция расположена рядом с Королевским гольф-клубом Кампоамора, в Ориуэла Коста. Жилой к…
$196,993
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Квартира 1 спальня в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 1 спальня
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Новое строительство рядом с пляжем Миль Пальмерас, между Кампоамор и Торре де ла Орадада. …
$167,178
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 219 m2.Terrace: 68 m2.Energy efficiency class: C.New Build.Ther…
$286,646
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
$201,330
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в Playa Flamenca, Испания - TR114359 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$205,018
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элитные новые апартаменты в Playa Flamenca - TR114345 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая …
$182,238
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ РАСО Новый закрытый жилой комплекс туристических апартаментов в …
$285,273
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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