Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. el Baix Segura La Vega Baja
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры на берегу моря в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
773
Orihuela
730
Pilar de la Horadada
339
Гуардамар
336
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
159 объектов найдено
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 72 m2.Terrace: 64 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
$271,502
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Комфортабельные апартаменты в Villamartin, к клубам для гольфа 760 м - TM6683 2 спальни, 1 в…
$197,425
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 71 m2.Terrace: 95 m2.Orientation - south.The Apartment is situa…
$235,807
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$206,601
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные новые апартаменты в La Zenia, 3 спальни, 71 м2 - US114851 3 спальни, 2 ванные ко…
$199,594
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 71 m2.Terrace: 21 m2.Orientation - south.The Apartment is situa…
$205,520
Оставить заявку
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 72 m2.Terrace: 61 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
$259,604
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Villamartin, площадь 101 м2 - TM6639 2 спальни, 2 ванные ком…
$213,696
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новые апартаменты с видом на море в Villamartin - TM117243 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$190,916
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 5/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$548,648
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира с 2 спальнями в районе Торреламата (Торревьеха). КВАРТИРА ДЛЯ АРЕНДЫ НА ДОЛГИЙ СРОК…
$781
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$210,928
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные новые апартаменты в La Zenia, площадь 72 м2 - US1111645 3 спальни, 2 ванные комн…
$194,713
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Элитные новые апартаменты с видом на море в Пунта Прима - GD113894 3 спальни, 2 ванные комна…
$421,968
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Студия с общим бассейном в Торребланке. Студия с одной спальней и одной ванной комнатой неда…
$101,390
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Orihuela, Испания
Квартира 5 комнат
Orihuela, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Двухкомнатные апартаменты с видом на море в Ориуэла Коста Добро пожаловать в эти потрясаю…
$353,231
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 85 m2.Terrace: 33 m2.Energy efficiency class: D.The Apartment i…
$265,012
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 14 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$180,641
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 63 m2.Terrace: 14 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$183,886
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Terrace: 24 m2.Energy efficiency class: D.The Apartment i…
$265,012
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 65 m2.Terrace: 12 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$182,804
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 1 спальня
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями у моря в Миль Пальмерасе
$163,488
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые квартиры в Пунта Прима, к морю 150 м - GD114502 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
$286,374
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Элитные новые апартаменты с видом на море в Villamartin - TM117245 2 спальни, 2 ванные комна…
$205,018
Оставить заявку
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс Класс Пентхаус в La Zenia, 3 спальни - US114830 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$282,035
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Современные новые апартаменты в Пунта Прима, к морю 150 м - GD114505 3 спальни, 2 ванные ком…
$432,815
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 71 m2.Terrace: 21 m2.Orientation - south.The Apartment is situa…
$202,275
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с видом на море в Playa Flamenca - TR7302 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
$183,323
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Элитные новые апартаменты в La Zenia, 3 спальни - US114821 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$203,933
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные апартаменты в La Zenia, Коста Бланка - US6830 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$200,679
Оставить заявку

Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти