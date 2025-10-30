Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Вега-Баха-дель-Сегура
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры и апартаменты возле озера в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
1218
Ориуэла
935
Пилар-де-ла-Орадада
523
Гуардамар
444
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
For sale penthouse 5/5 floor. In the center of Torrevieja, with windows facing the lunch dir…
$131,813
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
