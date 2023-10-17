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Испания
Жилая
Вега-Баха-дель-Сегура
Квартиры
Квартиры в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Торревьеха
973
Orihuela
580
Pilar de la Horadada
278
Гуардамар
274
Сан-Мигель-де-Салинас
111
Rojales
81
Almoradi
30
San Fulgencio
7
Dolores
3
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2 413 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
79 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€310,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
3
1
56 м²
3/4
Квартира в Мар Асуль в тихом жилом районе в 100 метрах от пляжа Кала Феррис. Площадь 56 м…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
3
2
78 м²
3/4
Апартаменты в Пунта-Прима с видом на море, в 30 метрах от пляжа, с мебелью и техникой. Ап…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Orihuela, Испания
2
2
70 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. ЖК состоит из квартир с 2…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Orihuela, Испания
2
2
71 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€219,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Lift
Торревьеха, Испания
3
2
102 м²
О проекте: просторная квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на Пасео Маритимо в Торре…
€275,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
3
2
77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
70 м²
5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
1
63 м²
Полностью отремонтированная квартира примерно в 15 минутах от Плайя-дель-Кура и Плайя-де-Лос…
€109,260
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
76 м²
4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
48 м²
1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
1
66 м²
2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
2
78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
68 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€154,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
3
2
88 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€296,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
2
96 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€244,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
3
2
86 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из 10 квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуарда…
€238,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
70 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€226,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
90 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€274,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Orihuela, Испания
2
2
93 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€229,800
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Типы недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
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