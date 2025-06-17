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Квартиры с гаражом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
773
Orihuela
730
Pilar de la Horadada
339
Гуардамар
336
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188 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Комфортабельные апартаменты в Villamartin, к клубам для гольфа 760 м - TM6683 2 спальни, 1 в…
$197,425
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$206,601
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$242,297
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$269,339
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельные апартаменты в Guardamar del Segura, 3 спальни, 94 м2 - AGI118997 3 спальни, …
$281,981
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartments in Pilar de la Horadada, Costa Blanca Each house has 2 bedrooms and 2 bathrooms (…
$211,439
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Пентхаусы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка Дома с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, гостиной, …
$345,674
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Apartments in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca, Alicante Houses on the ground floor with a …
$278,175
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
$347,855
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$303,475
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 100 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$213,091
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Penthouses in Orihuela Costa, Alicante, Costa Blanca A residential complex distributed in bl…
$596,151
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Villamartin, площадь 101 м2 - TM6639 2 спальни, 2 ванные ком…
$213,696
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Duplex townhouses in Torre de la Horadada, Costa Blanca Duplex homes in Torre de la Horadada…
$423,096
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новые апартаменты с видом на море в Villamartin - TM117243 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$190,916
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 97 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$267,175
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$296,381
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартаменты премиум-класса в Guardamar del Segura, Коста-Бланка, Испания - AGI118993 3 спаль…
$288,489
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 104 m2.Garden: 13 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$240,133
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$210,928
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Великолепные апартаменты у моря в Гуардамар-дель-Сегура - AGI118988 3 спальни, 2 ванные комн…
$276,557
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, Alicante It has 28 bungalows, based on the …
$264,871
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Апартаменты в Лос Балконеш, Торревьеха, Аликанте. Balcones De Amay расположен в тихом районе…
$419,824
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 14 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$180,641
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные новые апартаменты у моря в Плайя Фламенка, Коста Бланка - TM117567 2 спальни, 2 …
$249,493
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры с видом на поле для гольфа в Ориуэла Коста. Апартаменты спроектированы так, чтоб…
$505,792
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Элитные новые апартаменты с видом на море в Villamartin - TM117245 2 спальни, 2 ванные комна…
$205,018
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Квартира 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!! 5 роскошных вилл с 4 спальнями, участок площадью более 500 м2,…
$1,24 млн
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на верхнем этаже с собственной террасой на крыше, 2 спальнями, 2 ванными комнатами,…
$424,865
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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