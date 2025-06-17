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Квартиры около гольф-клуба в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
773
Orihuela
730
Pilar de la Horadada
339
Гуардамар
336
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254 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Новый проект с апартаментами с 2 и 3 спальнями, расположенный в новом районе Вильямартин (пр…
$273,464
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
$285,699
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 82 m2.Terrace: 35 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$258,522
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Квартира 3 спальни в Entrenaranjos, Испания
Квартира 3 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartments in Vistabella Golf, Orihuela, Costa Blanca Ground floor homes with a garden or to…
$245,243
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Комфортабельные апартаменты в Villamartin, к клубам для гольфа 760 м - TM6683 2 спальни, 1 в…
$197,425
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$206,601
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$242,297
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$269,339
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Красивые односпальные квартиры Это резиденция класса люкс. Дом имеет частный гараж и оборудо…
$231,847
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Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$232,738
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 100 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$213,091
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Penthouses in Orihuela Costa, Alicante, Costa Blanca A residential complex distributed in bl…
$596,151
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Villamartin, площадь 101 м2 - TM6639 2 спальни, 2 ванные ком…
$213,696
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новые апартаменты с видом на море в Villamartin - TM117243 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$190,916
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 97 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$267,175
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$296,381
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
$450,813
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Квартира 3 спальни в Benejuzar, Испания
Квартира 3 спальни
Benejuzar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
$99,588
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 104 m2.Garden: 13 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$240,133
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - south.…
$210,928
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Апартаменты в Лос Балконеш, Торревьеха, Аликанте. Balcones De Amay расположен в тихом районе…
$419,824
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
$325,018
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные новые апартаменты у моря в Плайя Фламенка, Коста Бланка - TM117567 2 спальни, 2 …
$249,493
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира с садом на первом этаже с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе с …
$265,927
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Новый проект с 2-х и 3-х комнатными квартирами, расположенный в новом районе Вильямартин (пр…
$249,778
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка, Испания - SM119806 3 спаль…
$428,476
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
$82,236
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Luxury penthouses for sale in Las Colinas Golf, Orihuela Costa 16 luxury apartments with hug…
$1,47 млн
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 65 m2.Terrace: 12 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$182,804
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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