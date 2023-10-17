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Испания
Жилая
Вега-Баха-дель-Сегура
Пентхаусы
Пентхаусы в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Торревьеха
127
Orihuela
64
Гуардамар
23
Pilar de la Horadada
18
Сан-Мигель-де-Салинас
10
Rojales
5
Almoradi
3
Пентхаус
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255 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
3
2
77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
2
128 м²
5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
88 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
67 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Las Escalericas, Испания
2
2
103 м²
О проекте: новый частный жилой комплекс расположен в Вильямартин, Ориуэла Коста. ЖК состоит …
€289,950
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
80 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€425,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Pool
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
78 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€381,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с гаражом, с кладовой, с terrassa
Dehesa de Campoamor, Испания
2
2
63 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€359,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
90 м²
Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Ориуэле, Испания. Готовые современные квартиры в Ориуэле…
€209,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
169 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
195 м²
4
Шикарные Квартиры со Светлыми и Просторными Интерьерами в Аликанте Стильные современные апар…
€690,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
3
80 м²
2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
5
3
173 м²
3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
1/2
Бунгало с Современным Дизайном в Удачном Месте в Торревьехе, Аликанте Эти великолепные бунга…
€279,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
92 м²
3/4
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Торревьехе, Пунта-Прима Торревьеха – муниц…
€599,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
92 м²
1
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Almoradi, Испания
3
2
70 м²
1/1
Новые Апартаменты на Поле для Гольфа в Альгорфе, Аликанте Современные апартаменты расположен…
€243,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
85 м²
3
Новая Недвижимость Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Торре-де-ла-Орадада – прибрежный исп…
€466,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
75 м²
3
Новая Недвижимость Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Торре-де-ла-Орадада – прибрежный исп…
€380,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
3
2
75 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Ориуэла-Коста Современные апартаменты …
€419,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
219 м²
4
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Шаговой Доступности от Пляжа в Плайя Фламенка Современный ко…
€541,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
110 м²
3/3
Квартиры в Пилар-де-ла-Орадада в Комплексе с Бассейном Рядом с Пляжем Современные апартамент…
€279,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
97 м²
3
Недвижимость в Удобном Месте с Видом на Природу в Ориуэле Квартиры находятся в Голубой лагун…
€286,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
3
2
75 м²
3
Недвижимость в Удобном Месте с Видом на Природу в Ориуэле Квартиры находятся в Голубой лагун…
€234,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
3
2
80 м²
1
Стильные Квартиры в Жилом Комплексе на Коста-Бланка Предлагаем купить квартиры в Торревьехе …
€260,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
4
2
97 м²
6
Просторные Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море в Ла-Мата, Коста-Бланка Элегантные …
€970,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
90 м²
2/3
Новая Недвижимость в Комплексе в Престижном Районе Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Торр…
€425,000
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
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