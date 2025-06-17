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Квартиры с бассейном в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
773
Orihuela
730
Pilar de la Horadada
339
Гуардамар
336
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37 объектов найдено
Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 132 м²
Новый жилой проект в центре Торревьехи, предлагающий эксклюзивные 3-комнатные квартиры с 3 и…
$356,437
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 117 м²
Просторная новая квартира в престижном жилом комплексе в Пунта Прима. Всего в нескольких ша…
$350,238
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 117 м²
Новая современная квартира в уникальном жилом комплексе Пунта-Прима, расположенном всего в 1…
$324,409
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Квартира 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$355,755
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 5/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$548,648
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 96 м²
Новый проект в самом сердце Торревьехи, всего в 3 минутах ходьбы от популярного пляжа Лос Ло…
$277,917
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 88 м²
Предлагаем вашему вниманию уютную 2-комнатную квартиру в новом жилом комплексе в Пунта-Прима…
$314,077
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 80 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на главном проспекте Абанерас в Торревьехе, с при…
$273,785
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Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$296,847
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$340,624
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 73 м²
Ваш новый дом в уникальной природной среде, между парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьех…
$334,740
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 142 м²
Эксклюзивный жилой проект в самом сердце Торревьехи предлагает идеальное сочетание роскоши, …
$397,763
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 89 м²
Новый жилой комплекс в живописном районе Ла Мата, Торревьеха. Проект включает в себя всего 8…
$196,195
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 73 м²
Прекрасная квартира в современном жилом комплексе, расположенном в живописном месте, между п…
$235,940
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 75 м²
Квартира в современном жилом комплексе, состоящем из 8 блоков, предлагает комфортные апартам…
$257,254
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Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$329,189
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$269,704
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 88 м²
Элегантная квартира с двумя спальнями в новом жилом комплексе, расположенном в районе Пунта …
$262,420
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 117 м²
Просторная 3-комнатная квартира с 2 ванными комнатами расположена на третьем этаже современн…
$350,238
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 96 м²
Представляем вашему вниманию новую двухкомнатную квартиру в современном жилом комплексе, рас…
$277,917
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Квартира 3 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Современные виллы в Полопе, расположенные у подножия гор, предлагают уединение и комфорт в о…
$366,192
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Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$254,111
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 132 м²
Представляем вашему вниманию великолепную квартиру в новом проекте в сердце Торревьехи, всег…
$356,437
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Hayat
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 73 м²
Просторные апартаменты в уникальном жилом комплексе, между Лагуной Ла-Мата и Розовой лагуной…
$236,591
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 114 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на главном проспекте Хабанерас в Торревьехе, в пр…
$273,785
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 116 м²
Великолепный пентхаус, расположенный в престижном районе Пунта Прима, предлагает вам уникаль…
$407,061
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 88 м²
Уютная 2-комнатная квартира с 2 ванными комнатами, расположенная на пятом этаже, представляе…
$314,077
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 142 м²
Новый проект в живописном городе Торревьеха, всего в 8 минутах пешком от центрального пляжа …
$397,763
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Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость с 2, 3 спальнями в 300 м от пляжа в Пилар-де-ла-Орадада Объекты недвижимос…
$276,633
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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