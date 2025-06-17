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Квартиры с видом на горы в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
773
Orihuela
730
Pilar de la Horadada
339
Гуардамар
336
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20 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Orihuela, Испания
Пентхаус 5 комнат
Orihuela, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Роскошные квартиры с 2, 3, 4 спальнями с невероятным видом в Аликанте Предлагаемые на продаж…
$1,58 млн
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Квартира 3 спальни в Benejuzar, Испания
Квартира 3 спальни
Benejuzar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
$99,588
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Квартира 5 комнат в Orihuela, Испания
Квартира 5 комнат
Orihuela, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Двухкомнатные апартаменты с видом на море в Ориуэла Коста Добро пожаловать в эти потрясаю…
$353,231
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Квартира 3 спальни в La Mata, Испания
Квартира 3 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
$183,027
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Квартира 2 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
$289,613
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Квартира 3 спальни в El Saladar, Испания
Квартира 3 спальни
El Saladar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
$131,302
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Квартира 1 спальня в La Mata, Испания
Квартира 1 спальня
La Mata, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
$128,119
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Квартира 2 спальни в La Mata, Испания
Квартира 2 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
$129,195
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
$311,146
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
$408,042
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира в частной урбанизации, очень популярная в районе Ла Мата, две спальни и ванная комн…
$142,330
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Квартира 2 спальни в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
$231,475
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Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость с 2, 3 спальнями в 300 м от пляжа в Пилар-де-ла-Орадада Объекты недвижимос…
$276,633
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Апартаменты расположены в Гуардамар-дель-Сегура в жилом районе пляжа Мархал. Квартира наход…
$311,038
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Квартира 2 спальни в Algorfa, Испания
Квартира 2 спальни
Algorfa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
$225,984
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
$321,912
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
$484,483
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новые квартиры в инновационном проекте недалеко от моря в Торревьехе Добро пожаловать в н…
$305,991
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Квартира 3 спальни в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дома разделены на апартаменты на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, что п…
$483,406
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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