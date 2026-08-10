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Магазины в Барселоне, Испания

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76 объектов найдено
Магазин 854 м² в Барселона, Испания
Магазин 854 м²
Барселона, Испания
Площадь 854 м²
Продается трёхэтажное коммерческое помещение с надежным арендаторами в центральном деловом р…
$1,13 млн
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Магазин 148 м² в Барселона, Испания
Магазин 148 м²
Барселона, Испания
Площадь 148 м²
Продается коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:активная коммерческая зона;развитая и…
$364,581
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Магазин 328 м² в Барселона, Испания
Магазин 328 м²
Барселона, Испания
Площадь 328 м²
Продается коммерческое помещение в непосредственной близости к улице с самой высокой проходи…
$2,64 млн
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TekceTekce
Магазин 275 м² в Барселона, Испания
Магазин 275 м²
Барселона, Испания
Площадь 275 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение: объект расположен в муниципалитете L…
$457,173
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Магазин 5 182 м² в Барселона, Испания
Магазин 5 182 м²
Барселона, Испания
Площадь 5 182 м²
Продается большое коммерческое помещение с паркингом на 150 мест с надежным сетевым арендато…
$6,94 млн
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Магазин 85 м² в Барселона, Испания
Магазин 85 м²
Барселона, Испания
Площадь 85 м²
Продается коммерческое помещение в непосредственной близости к улице с самой высокой проходи…
$1,22 млн
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Магазин 270 м² в Барселона, Испания
Магазин 270 м²
Барселона, Испания
Площадь 270 м²
Продается коммерческое помещение с надежным арендаторами в центральном деловом районе Eixamp…
$868,050
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Магазин 200 м² в Барселона, Испания
Магазин 200 м²
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны. Окружение:жил…
$692,125
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Магазин 65 м² в Барселона, Испания
Магазин 65 м²
Барселона, Испания
Площадь 65 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном районе Барселоны.Окружение:просп…
$370,368
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Магазин 79 м² в Барселона, Испания
Магазин 79 м²
Барселона, Испания
Площадь 79 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:университетская …
$312,498
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Магазин 160 м² в Барселона, Испания
Магазин 160 м²
Барселона, Испания
Площадь 160 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном центральном районе Барсел…
$532,404
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Магазин 1 774 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 774 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 774 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором в Барселоне. Окружение:жилая зона центральног…
$6,83 млн
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Магазин 573 м² в Барселона, Испания
Магазин 573 м²
Барселона, Испания
Площадь 573 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в Барселоне.Окружение:уникальный жил…
$1,10 млн
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Магазин 1 016 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 016 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 016 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$5,79 млн
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Магазин 1 971 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 971 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 971 м²
Продается коммерческое помещение в Санта-Перпетуа-де-Могода, всего в 20 километрах от Барсел…
$4,35 млн
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Магазин 35 м² в Барселона, Испания
Магазин 35 м²
Барселона, Испания
Площадь 35 м²
Продается коммерческое помещение в 190 метрах от знаменитого бульвара La Rambla - улицы с са…
$225,693
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Магазин 322 м² в Барселона, Испания
Магазин 322 м²
Барселона, Испания
Площадь 322 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в ближайшем пригороде Барселоны. Окружение: к…
$483,793
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Магазин 382 м² в Барселона, Испания
Магазин 382 м²
Барселона, Испания
Площадь 382 м²
Предлагается к продаже эксклюзивный актив в одном из самых востребованных районов Барселоны …
$1,39 млн
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Магазин 1 595 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 595 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 595 м²
Продается коммерческое помещение с надежным арендатором в центральном районе Барселоны.Окруж…
$2,78 млн
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Магазин 100 м² в Барселона, Испания
Магазин 100 м²
Барселона, Испания
Площадь 100 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:жилая зона респе…
$416,664
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Магазин 40 м² в Барселона, Испания
Магазин 40 м²
Барселона, Испания
Площадь 40 м²
Коммерческое помещение в привилегированном районе города.Окружение:главный вокзал города - С…
$844,902
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Магазин 150 м² в Барселона, Испания
Магазин 150 м²
Барселона, Испания
Площадь 150 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$1,10 млн
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Магазин 200 м² в Барселона, Испания
Магазин 200 м²
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Продается помещение с надежным арендатором в Барселоне.Окружение: оживленный район Барселоны…
$434,025
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Магазин 173 м² в Барселона, Испания
Магазин 173 м²
Барселона, Испания
Площадь 173 м²
Продается коммерческое помещение с надежным арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:п…
$1,09 млн
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Магазин 1 304 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 304 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 304 м²
В продаже коммерческое помещение в жилом районе Барселоны.Окружение:плотная жилая застройка;…
$1,42 млн
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Магазин 460 м² в Барселона, Испания
Магазин 460 м²
Барселона, Испания
Площадь 460 м²
Продается коммерческое помещение в Санта-Перпетуа-де-Могода, всего в 20 километрах от Барсел…
$868,050
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Магазин 140 м² в Барселона, Испания
Магазин 140 м²
Барселона, Испания
Площадь 140 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в респектабельном районе Барселоны.О…
$1,27 млн
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Магазин 680 м² в Sant Marti dAlbars, Испания
Магазин 680 м²
Sant Marti dAlbars, Испания
Площадь 680 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:парк Клотж…
$1,04 млн
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Магазин 575 м² в Барселона, Испания
Магазин 575 м²
Барселона, Испания
Площадь 575 м²
В срочной продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:крупнейший стад…
$1,22 млн
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Магазин 561 м² в Барселона, Испания
Магазин 561 м²
Барселона, Испания
Площадь 561 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в жилом районе Барселоны. Окружение:…
$925,920
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